Soros noče kupiti Tuša

Usoda tri tisoč zaposlenih v trgovski verigi ni znana

6. februar 2018 ob 07:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Madžarski podjetnik in milijarder George Soros je odstopil od nakupa Tuša, ki je skupno zadolžen že za okoli 300 milijonov evrov. 3000 zaposlenih v trgovski verigi še ne ve, kaj jih čaka.

Po poročanju TV Slovenija se je Soros, ki se je za trgovsko verigo potegoval prek sklada Quantum Strategic Partners, umaknil zaradi nadaljnje vloge lastnika Mirka Tuša v družbi.

Postopek prodaje, ki jo je leta 2016 začela skupina bank upnic, se končuje brez izbire kupca. Nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, ni oddal ponudbe, ki bi zadovoljila banke, poroča portal Siol. Tuš naj bi se že začel pogajati z bankami in drugimi upniki o novem prestrukturiranju dolgov, ki bi mu omogočalo na posojila plačevati nižje obrestne mere. Banke upnice, med katerimi so NLB, Abanka, SID banka, Gorenjska banka in Heta, iščejo kupca za okoli 300 milijonov terjatev do skupine Tuš.

Banke, ki imajo več kot polovico terjatev do Tuša, jih lahko zdaj prodajo posamezno, mogoča je tudi prisilna poravnava podjetja z visokimi popusti ali pa stečaj družbe.

Že pred tedni je v časniku Delo pisalo, da se je pogodba za pogajanja, ki so jo banke podpisale s skladom Quantum Strategic Partners Georgea Sorosa za odkup terjatev do Tuša, iztekla. Navedli so tudi, da je Sorosa v Slovenijo pripeljal Joc Pečečnik, ki mu je pozneje svetoval, naj od nakupa zaradi trenutnega vodstva odstopi. Sredi lanskega leta je kot edini kupec v igri ostal angleški sklad Anacap Financial Partners, ki pa je po navedbah Dela za terjatve zahteval okoli 60-odstotni popust. Večina bank je zato od nadaljnjih pogovorov odstopila.

