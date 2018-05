Srbska AIK banka Savi ni dostavila vseh dokazil za prevzem Gorenjske banke

3. maj 2018 ob 20:59

3. maj 2018 ob 20:59

Upravni odbor Save se je seznanil z informacijo, da srbska AIK banka delničarjem Save ni dostavila vseh dokazil za prevzem Gorenjske banke, Sava tako nima skupščinskega soglasja za prodajo deleža v tej banki, prodajne dejavnosti pa bo nadaljevala.

AIK banka bi morala na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki sta ga potrdila preostala večja delničarja Save - Kapitalska družba in sklad York -, do ponedeljka predložiti vsa dovoljenja za prevzem Gorenjske banke. Če bi se to zgodilo, bi ji Sava prodala 37,6 odstotka Gorenjske banke.

"SDH svoje poslovne odločitve ne komentira vnaprej," so povedali v SDH-ju. V holdingu so sicer podaljšanje roka do konca aprila utemeljevali s tem, da bi se Sava s prodajo deleža v Gorenjski banki razdolžila, SDH pa bi zmanjšal visoko finančno izpostavljenost do Save, ki je v prisilni poravnavi.

A to, da bi AIK banki uspelo, je bilo malo verjetno. AIK banka ima namreč dovoljenje agencije za varstvo konkurence, medtem ko ji dovoljenje Banke Slovenije dovoljuje lastništvo v višini med 20 in 33 odstotki, za prevzem pa potrebuje novo dovoljenje slovenske centralne banke in dovoljenje srbske centralne banke.

Srbska centralna banka AIK-ju ni dala soglasja za nakup

V srbski centralni banki so 8. marca povedali, da AIK-ju niso dali soglasja za nakup in da ni vloženih zahtev AIK-ja, o katerih še niso odločili. AIK banka je imela dovoljenje Banke Slovenije za prevzem Gorenjske banke, a ji je to poteklo konec februarja, AIK banka pa pred tem ni vložila zahteve za podaljšanje. Če je vložila novo, ima Banka Slovenije čas, da o njej odloči, približno 80 delovnih dni.

Ker je Sava v Gorenjski banki brez upravljavskih in glasovalnih pravic, AIK, ki ima v banki uradno 20,9 odstotka delnic, pa naj bi v njej obvladovala okoli 38 odstotkov glasovalnih pravic, bi lahko brez dejanskega prevzema prevzela nadzorni svet banke.

Zato so, kot je nedavno pisalo Delo, stekle priprave na to, da delnice Save v Gorenjski banki prevzamejo Savine upnice, s čimer bi te delnice znova dobile glasovalne pravice. Postopke naj bi začeli takoj, ko bi bilo uradno znano, ali je AIK banki uspelo pridobiti vsa dovoljenja ali ne. Cena za delnico je bila določena pri 298 evrih, po tej ceni naj bi po dostopnih informacijah izpeljali tudi prenos.

