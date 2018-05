Srbska banka AIK odkupila delež Gorenjske banke

Odkupovanje bo nadaljevala

17. maj 2018 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Srbska banka AIK je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupila 26.399 delnic oz. 6,8 odstotka banke in s tem delež v njej povečala na 32,47 odstotka.

Nakup delnic bo v skladu z veljavnimi predpisi nadaljevala, ko bodo izpolnjeni vsi zakonski pogoji za dodatno pridobivanje delnic, so sporočili iz borznoposredniške hiše Ilirika.

Banka Slovenije srbski banki AIK dovoljuje lastništvo v Gorenjski banki v vrednosti od 20 do 33 odstotkov. AIK je imel pred nakupom deleža od DUTB-ja v lasti 25,22 odstotka delnic te banke, so v sredo sporočili iz Gorenjske banke.

Kaj bo z deležem v lasti Save

Dogovorjen je bil, da bo delež kupil tudi od Save, kar pa se ni zgodilo, ker AIK lastnikom Save v postavljenem roku ni dostavil vseh dokazil za prevzem. Po novem predlogu, o katerem bo skupščina Save odločala 22. junija, bi Sava delnice v banki prodala ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico.

S seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava Save, potrjena konec leta 2016, izhaja, da so največji ločitveni upniki Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save. Ali so se razmerja do zdaj spremenila, v Savi niso razkrili.

To naj bi Sava storila zato, ker je v Gorenjski banki brez glasovalnih pravic. Tako v njej srbska banka dejansko obvladuje toliko glasovalnih pravic, da bi lahko na prihodnji skupščini Gorenjske banke brez dejanskega prevzema prevzela njen nadzorni svet.

Sava Gorenjsko banko prodaja od predlani, sredi lanskega leta pa je oblikovala konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so bile poleg DUTB-ja še Zavarovalnica Triglav s štiriodstotnim deležem in nekatera druga podjetja ter občine.

Zapleta se tudi v Srbiji

Srbska banka AIK je pred časom že napovedala prevzem Gorenjske banke, a ponudbe ni objavila, ker za to ni imela vseh dovoljenj. Pridobila je dovoljenje agencije za varstvo konkurence, medtem ko ji dovoljenje Banke Slovenije dovoljuje lastništvo v vrednosti od 20 do 33 odstotkov. Za prevzem potrebuje novo dovoljenje slovenske centralne banke ter dovoljenje srbske centralne banke.