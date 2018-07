Stavka enega sindikata v Arrivi zakonita, drugega nezakonita

Delovno sodišče v Kopru

26. julij 2018 ob 16:22

Koper - MMC RTV SLO, STA

Delovno sodišče v Kopru je ugotovilo, da je bila lanska stavka Sindikata voznikov avtobusov zakonita, istočasna stavka Sindikata družbe Alpetour pa nezakonita.



V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) so po poročanju STA-ja s sodbo zadovoljni, obenem pa pričakujejo, da bodo lastniki Arrive v primeru pravnomočnosti sodbe ukrepali proti odgovornim za pritiske na delavce.

Po lanski stavki voznikov v skupini Arriva sta Arriva Dolenjska in Primorska ter Arriva Štajerska prek sodišča sprožili postopek za ugotovitev nezakonitosti stavke. Dokazni postopek na koprskem delovnem sodišču se je zaključil pred nekaj tedni, kot so sporočili s SVAS-a oz. Obalne sindikalne organizacije, pa je sodišče tožnikoma med drugim naložilo, da sindikatu povrne stroške postopka z zamudnimi obrestmi vred.

Sodišče je v sodbi, ki so jo prejeli v sindikatu, med drugim ocenilo, da je glede zagotavljanja minimuma delovnega procesa zahtevanim standardom zadostovala že prva izjava stavkajočih o zagotavljanju rednih linijskih prevozov med 6. in 9. ter med 13. in 16. uro ter na vseh linijah do bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov. "S tem je delovno sodišče zelo jasno povedalo, da je Arriva zavajala z obvestili na oglasnih deskah in SMS-sporočili na službene telefone voznikov in voznic, s katerimi je konstantno opozarjala, da bo stavka pod našimi pogoji nezakonita," so dodali.

V sindikatu voznikov avtobusov so zadovoljni, da je sodba prvostopenjskega sodišča "potrdila, da se je v naši državi vredno boriti za dostojno plačilo, dostojne delovne razmere in spoštovanje osnovnega človekovega dostojanstva" ter da je stavka mogoča tudi takrat, ko se zavoljo dobrih poslovnih rezultatov zahteva tudi bolj pošteno plačilo za opravljeno delo.

Kot so spomnili, pa je delodajalec med stavko neutemeljeno izvajal pritiske na stavkajoče in vse zaposlene. Zato v sindikatu od lastnikov Arrive v primeru pravnomočnosti sodbe pričakujejo, da bo ukrepal proti odgovornim, poroča STA.

Sodišče je tudi ugotovilo, da je bila stavka, ki jo je izvajal Sindikat družbe Alpetour (SDA) nezakonita, povrniti bo moral dobrih 5.100 evrov stroškov. Razlog je postopkovne narave. "Ker sklepa o začetku stavke pri drugem nasprotnem udeležencu [SDA, op. a] ni sprejel organ sindikalne organizacije, torej ne skupščina ne predsedstvo, ampak predsednik sam pri sebi, je drugi nasprotni udeleženec kršil drugi odstavek drugega člena zakona o stavki," je zapisalo.

V razsodbi je sodišče poudarilo, da je stavka skrajno sredstvo, zato ni dopustno, da se z njo uveljavlja zahteva, o kateri se udeleženci postopka prej niso niti poskusili dogovoriti. Delodajalec je trdil, da je SVAS postavljal zahteve, ki niso bile predmet predhodnih pogajanj, sodišče pa je to trditev označilo za neutemeljeno.

Naslovilo je problem minimuma delovnega procesa, ki ga je med stavko še treba izvajati. V Arrivi so namreč trdili, da sindikata nista zagotavljala vseh dijaških, šolskih prevozov in tudi ne vseh prevozov do bolnišnic. Pri tem je ministrstvo podalo mnenje, da bi morali zagotavljati prevoze v celoti. Sodišče je to stališče zavrnilo, saj bi s tem dejansko onemogočili stavko in kršili pravico do stavke.