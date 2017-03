Stavka v Adrii Airways za zdaj brez posebnosti, v četrtek prve odpovedi letov

Stavka bo trajala več dni

22. marec 2017 ob 08:39

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Piloti Adrie Airways danes in v četrtek med 6. in 22. uro stavkajo. Zaradi stavke bodo so nastale spremembe pri številnih poletih. S četrtkom so nekateri odpovedani.

Stavka pilotov Adrie Airways, ki se je začela danes ob 6. uri, za zdaj ne povzroča večjih nevšečnosti. Na letališču zaradi stavke ni posebnosti, opaziti je le več klicev v tamkajšnji klicni center, so povedali na Aerodromu Ljubljana. Več težav je verjetno pričakovati v četrtek, ko so že odpovedali nekaj letov.

V Adrii Airways odpovedi letov danes sicer ne načrtujejo, je pa prišlo do sprememb pri številnih letih. Tako so prestavili ure odhodov letal proti Sarajevu, Podgorici, Bruslju, Pragi in Frankfurtu. Z nekajurno zamudo pa bodo na letališče na Brniku danes prispela letala iz Sarajeva, Dunaja, Amsterdama, Prage in Münchna.

Kot so pojasnili v letalskem prevozniku, stavka 106 pilotov od 113 pilotov. Lete danes izvajajo nestavkajoči piloti ter piloti partnerskih prevoznikov iz Evropske unije.

Kot so dodali, stavka poteka v bazi Ljubljana, iz drugih baz, v Prištini, Lodžu in Frankfurtu, kjer je slučajno letalo na poziciji zaradi posebnih čarterskih prevozov, pa letenje poteka nemoteno.

Kljub stavki Sindikata prometnih pilotov so uspeli zagotoviti, da so bili vsi leti danes zjutraj opravljeni, kot je bilo načrtovano, ter se izogniti odpovedim. "Spoštovani potniki, zagotavljamo vam, da bomo vedno storili vse, kar je v naši moči, da vas pripeljemo do končne destinacije," so sporočili iz letalskega prevoznika.

Za četrtek odpovedani leti:

V: Zürich, Tirano in Prištino.

Iz: Pariza, Züricha, Tirane in Prištine.

Spremenili so tudi ure večjega števila letov.

Zmanjševanje pravic zaposlenim

Do stavke v Adrii prihaja, potem ko se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in delovnih razmerah pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe Sindikat prometnih pilotov Slovenije in družba še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in delovne razmere pilotov, so zapisali v sindikatu.

Tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. Sindikat je sicer stavke pilotov Adrie Airways napovedal tudi za 27. in 28. aprila ter 25. in 26. maja.

Sindikat prometnih pilotov bo več informacij podal na današnji novinarski konferenci ob 13. uri na Brniku.

Al. Ma.