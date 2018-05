Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 12 glasov Ocenite to novico! V štorski jeklarni so odpovedali dveurno opozorilno stavko. Foto: BoBo Sorodne novice V družbi Štore Steel bodo stavkali Dodaj v

Stavka v štorski jeklarni je odpovedana

Vodstvo Štore Steel meni, da bi bila stavka nezakonita

25. maj 2018 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Napovedana dveurna opozorilna stavka v družbi Štore Steel je odpovedana, ker je uprava družbe tistim, ki bi stavkali, zagrozila z odpovedjo delovnega razmerja, češ da je stavka nezakonita.

Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak je pojasnil, da gre pri potezi vodstva družbe za kršitev zakona o stavki, zato so zadevo prijavili pristojni inšpekciji.

Stavka je bila napovedana med 13. in 15. uro, in sicer zaradi nepripravljenosti vodstva podjetja za socialni dialog s sindikatom. Stavkalo naj bi od 170 do 180 delavcev v obratu jeklarna, ki ima sicer 520 zaposlenih. Osnovna stavkovna zahteva je dvig plače zaposlenim v obratu jeklarna za 25 odstotkov zaradi zahtevnih delovnih razmer.

Pomočnik direktorja Štore Steel Gorazd Tratnik je v torek dejal, da se s sindikatom Skei in Konfederacijo slovenskih sindikatov pogajajo o dvigu osnovnih plač ter da so zaposlene opozorili, da stavka ni organizirana skladno z zakonom, ker to ni odločitev večine zaposlenih v podjetju niti je ne organizirata omenjena sindikata.

