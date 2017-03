Stavkajoči Adriini piloti: "Ne pristajamo na nižanje standardov in pravic"

O konkretnih številkah pa javno niso govorili

22. marec 2017 ob 08:39,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Piloti Adrie Airways so se odločili za prvo stavko v zgodovini, kar bo povzročilo tudi odpovedi nekaterih poletov. Pravijo, da ne morejo pristati na zniževanje standardov glede delovnika in plače.

Stavkajoči piloti Adrie Airways so na današnji novinarski konferenci na Brniku izpostavili, da želijo ohraniti standard, ki so ga imeli po stari kolektivni pogodbi. Po njenem izteku od 1. marca dalje delajo pod drugačnimi delovnimi pogoji. Kolikšna bo sprememba pri plači, še ne vedo, bi se pa te lahko znižale za do 35 odstotkov.

Kot je na novinarski konferenci povedal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, sindikat ne more pristati na zniževanje standardov, ki so veljali do začetka marca, kar se tiče delovnega časa in plačila za delo. "Ne more pristati na to, da bi piloti za manj denarja opravili več dela. Predvsem pa ne bo pristal na enostransko vsiljevanje teh standardov," je poudaril.

Za kakšno natančno znižanje standardov in plač gre, ni jasno. Piloti na novinarski konferenci o tem niso konkretno govorili. Kot je povedal predsednik Sindikata prometnih pilotov Slovenije Marjan Majcen, gre za zasebne podatke, poleg tega je to stvar pogajanj.

Za četrtek odpovedani leti:

V: Zürich, Tirano in Prištino.

Iz: Pariza, Züricha, Tirane in Prištine.

Spremenili so tudi ure večjega števila letov.



Pogajanja za novo kolektivno pogodbo potekajo od novembra lani, vmes pa je potekla prejšnja kolektivna pogodba. "Ta pogodba je sanirala stanje, ki je pred tem vodilo v radikalno zniževanje plač v Adrii," je pojasnil Počivavšek. Dogovor o omenjeni kolektivni pogodbi, za katero so pogajanja potekala več kot eno leto, je bil dosežen še pod staro upravo in starim lastnikom. Pogodba pa je bila sklenjena takoj po prevzemu.

Jasno je, da so se stvari pod novim lastnikom spremenile. "To je prva stavka v zgodovini Adrie Airways in prvič smo se znašali brez kolektivne pogodbe. To je za nas velika sprememba in nahajamo se na neznanem terenu," je dejal Majcen. Počivavšek pa je dodal, da so od novega lastnika pričakovali, da bo družbo prestrukturiral in obrnil negativne trende iz preteklih let.

Pogajanja z vodstvom se nadaljujejo

Nov sestanek med sindikatom in vodstvom je predviden za četrtek. "Mi v dobri veri hodimo na pogajanja z vodstvom in upamo, da bomo čim prej prišli do nove kolektivne pogodbe," je povedal Majcen. Njihova stavkovna zahteva pa je, da bi standardi in pravice iz dosedanje kolektivne pogodbe ostali v veljavi, dokler ne bi sklenili nove.

Trenutno kaže, da delodajalec te njihove želje ne upošteva. Kot so povedali v sindikatu, že v tem trenutku delajo pod drugačnimi pogoji, a še ne vedo, kakšnimi. V marcu namreč spremembe glede delovnega časa še ne čutijo, ker se plani dela pripravljajo za naprej, kažejo pa se občutne spremembe v aprilu, saj so razlike med zakonsko predpisanimi minimalnimi standardni in pravicami iz kolektivne pogodbe.

Prav tako piloti ne vedo, kakšne bodo obračunane plače za marec. Te lahko delodajalec sedaj obračuna po pogodbah o zaposlitvi, ki so iz časa pred sklenitvijo kolektivne pogodbe. Z njo se se zvišale plače, a ne za toliko, kot so se znižale v preteklih letih, ko se je Adrio reševalo na račun zaposlenih, je poudaril Počivavšek. To pomeni, da bi se sedaj plače lahko znižale za 35 odstotkov.

Stavkajo praktično vsi piloti

Podpora stavki je velika. Stavka 106 od 113 pilotov. Stavkajoči so se, kot vsak delovni dan, tudi danes javili v operativnem centru in so pripravljeni na takojšen začetek dela, če bi bilo ugodeno stavkovni zahtevi. Podporo so jim prišli izraziti tudi tisti piloti, ki so danes sicer prosti. S tem želijo pokazati, da mislijo resno in da stojijo za svojimi zahtevami.

"Sindikat se bo še naprej pogajal za razrešitev stavkovnih zahtev in vsebine nove kolektivne pogodbe ter skušal razrešiti ta spor, ampak bo vztrajal na tem, da morajo standardi ostati taki, kot so veljali po kolektivni pogodbi," je sklenil Počivavšek.

Kot je dejal Majcen, se standardi pri letalskih prevoznikih v okolici izboljšujejo, v Adrii pa bi se pilotom, če bi pristali na zahteve delodajalca, zmanjšali. Počivavšek je kot primer navedel nedavni dogovor med piloti in vodstvom Lufthanse, ki je po valu 14 stavk, ki so družbo stale pol milijarde evrov, vodil do 11-odstotnega dviga plač in dodatnih bonusov.

Sindikat v Adrii se bo še naprej pogajal za razrešitev stavkovnih zahtev in vsebine nove kolektivne pogodbe ter skušal razrešiti ta spor. "Pri tem bo vztrajal na tem, da morajo standardi ostati taki, kot so veljali po kolektivni pogodbi," je sklenil Počivavšek in dodal, da se bodo glede na potek pogajanj odločali o tem, ali se stavka prekine, zaostri ali pa napove nova.

V prihodnje bi se morda pilotom v Adrii s stavko utegnile pridružite še nekatere druge skupine zaposlenih. "Vsaka skupina ima pravico, da se odloča o sindikalnem boju. Odvisno bo, kakšna bo usoda njihovih kolektivnih pogodb. Vsak sindikat bo sam ocenil, kakšen je njihov položaj," je pojasnil Počivavšek.

Sindikat je sicer stavke pilotov Adrie Airways napovedal tudi za 27. in 28. aprila ter 25. in 26. maja.

Al. Ma., T. H.