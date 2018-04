Premogovnik Velenje: v prvi izmeni stavkalo 60 od 450 rudarjev

Stavko je organiziral sindikat SDRES

17. april 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V prvi izmeni delavcev je v dveurni opozorilni stavki, ki se je začela ob 6. uri, stavkalo okoli 60 od 450 rudarjev v jami in nekaj več kot 200 zaposlenih v režiji. Delovni proces teče nemoteno, so sporočili iz družbe.

Po navedbah Premogovnika Velenje poslovodstvo v ponedeljek kljub usklajevanjem s socialnimi partnerji še ni doseglo dogovora glede izplačila efektivnega delovnega časa, zato se pogajanja nadaljujejo. O izplačilu in višini regresa pa so se s socialnimi partnerji dogovorili, da pogajanja tečejo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.

Generalni direktor premogovnika Ludvik Golob je v ponedeljek povedal, da so na pogajanjih s Sindikatom delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) prišli zelo blizu. "V trenutnem položaju smo jim ponudili, kar največ lahko ponudimo. Socialna partnerja pa se morata zdaj uskladiti," je še dejal Golob. Opozorilno stavko je označil za nezakonito in nelegitimno, zato tudi ne bo plačana.





Napovedane kazenske ovadbe

Zaupnik SDRES Asmir Bećarević je v petek napovedal kazenske ovadbe zoper poslovodstvo Premogovnika zaradi oviranja sindikalnega dela. Dejal je, da vztrajajo pri ureditvi efektivnega delovnega časa in izplačilu regresa, o drugih stavkovnih zahtevah pa so se pripravljeni pogajati v okviru panožne kolektivne pogodbe.

Po njegovih besedah je 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje podprlo efektivni delovni čas, ki bi trajal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. Tudi SDRES podpira ta predlog, zahteva pa tudi poračun plač za zadnjih pet let na podlagi efektivnega delovnega časa. "Uprava Premogovnika Velenje pa zahteva, da se temu plačilu odpovemo," je v petek dejal Bećarević.

Po Golobovem mnenju bi jih plačilo poračuna plač pahnilo v insolventnost, v kateri so že bili leta 2015.

G. K.