Ste prijeli izračun dohodnine v prvem svežnju? Danes morate plačati.

Če izračuna niste prejeli, morate napoved oddati sami

2. junij 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Izteka se rok za doplačilo dohodnine za leto 2016 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila.

Finančna uprava (Furs) je konec marca v prvem svežnju odposlala 947.550 informativnih izračunov dohodnine za lani. Od teh jih je bilo 27,2 odstotka z doplačili, 28,5 odstotka pa z vračili.

Tisti zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč akontacije dohodnine, so preplačane zneske prejeli na svoje bančne račune že v četrtek, če morajo dohodnino doplačati, pa se jim rok izteka danes. Povprečni znesek doplačila znaša 181 evrov.

Ob tem so na Fursu spomnili, da zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, zneska ni treba poravnati. Ugovor namreč zadrži izvršitev.

Zavezanci, ki informativnega izračuna niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer od 15. junija do 1. avgusta. Obrazec napovedi je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Fursa.

A. Č.