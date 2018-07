Številne prenove objektov Kobilarne Lipica

V kobilarni so zadovoljni tudi z letošnjo turistično sezono

7. julij 2018 ob 16:09

Lipica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Jeseni bodo v Kobilarni Lipica izboljšali pogoje za bivanje in delo lipicancev. Prenovili bodo porodne bokse v hlevih na Borjači in za konje postavili kopalnico s solarijem za sušenje.

To pa ne bo vse, pravi direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja. "Na novo bomo staro senico preuredili v hlev za bokse, postavili lonžirni krog za mlade konje in uredili manežo …," je naštela.

Če bodo dobili dovoljenja in soglasja, bodo morda konec leta začeli s prenovo hotela Maestoso in bazena. Za naložbo bo na voljo 10 milijonov evrov, prispevalo pa jih bo ministrstvo za gospodarstvo v okviru preoblikovanja Kobilarne Lipica iz javnega zavoda v holding.

Dobrinja napoveduje, da naj bi skozi drevored proti Sežani uredili dvosmerni promet. Na vprašanje, ali ministrstvo za kulturo s spremembo prometnega režima soglaša, Dobrinja pravi, da so "v teku vsi postopki. Nadejam se, da bomo našli skupno rešitev v dobrobit vseh," je dejala.

So pa v kobilarni zadovoljni tudi z letošnjo turistično sezono. Do konca junija so našteli 49 tisoč obiskovalcev, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Do konca leta pričakujejo 119 tisoč gostov. Prihodki v kobilarniškem delu so višji za 9 odstotkov v primerjavi z lani, na turističnem pa za 34 odstotkov, pojasnjuje Dobrinja.

Kar pa zadeva naložbe, jih bi radi končali do leta 2020, ko bo Kobilarna Lipica praznovala 440. obletnico ustanovitve.

Irena Cunja, Radio Slovenija