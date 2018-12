Število delavcev z območja nekdanjega SFRJ-ja se precej povečuje

Največ je delavcev iz BiH-a, več kot 40.000

6. december 2018 ob 10:37,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 11:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji je bilo konec letošnjega septembra delovno aktivnih 86.014 tujcev, kar je 18,8 odstotka več kot konec lanskega septembra. Glede na odstotke se je najbolj povečalo število delovno aktivnih državljanov Kosova, po številu pa so daleč v ospredju državljani Bosne in Hercegovine.

Število delovno aktivnih državljanov Kosova se je povečalo za 27 odstotkov, na 6930, število delavcev iz Srbije pa za 24,5 odstotka, na 10.451, kažejo podatki statističnega urada.

Precej se je v navedenem obdobju povečalo tudi število delavcev iz Bosne in Hercegovine, ki jih je v Sloveniji med vsemi tujimi delavci sicer daleč največ. Konec letošnjega septembra jih je delo opravljalo 41.832, kar je 21,4 odstotka več kot leto prej.

Tako Srbija kot Bosna in Hercegovina imata s Slovenijo sicer sklenjen sporazum o zaposlovanju svojih državljanov v Sloveniji. Medtem ko je sporazum med Slovenijo in Bosno v veljavi že nekaj časa, pa sta protokol za izvajanje sporazuma med Slovenijo in Srbijo ministrica za delo Ksenija Klampfer in njen srbski kolega Zoran Đorđević podpisala v začetku novembra.

Vedno več hrvaških delavcev

Hrvaških delavcev je bilo v Sloveniji konec septembra 7316 oz. 18,9 odstotka več kot leto prej, število državljanov Makedonije pa se je povečalo za 15,8 odstotka, na 5914.

Hrvaški delavci lahko na slovenski trg prosto dostopajo od julija, saj DZ ni podaljšal prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani niso imeli prostega dostopa. Gospodarstveniki in gospodarsko ministrstvo so novost ob tem, da je prav pomanjkanje ustreznega kadra ena največjih ovir za prihodnjo gospodarsko rast, pozdravili.

Konec novembra je bilo v Sloveniji sicer še vedno več kot 76.000 brezposelnih, a zavod za zaposlovanje opozarja, da je med njimi veliko strukturno brezposelnih oz. nezaposljivih.

Delovno aktivnim državljanom Bosne in Hercegovine v Sloveniji med tujci po absolutnem številu sledijo Srbi, na tretjem mestu so Hrvati, na četrtem in petem pa državljani Kosova in Makedonije.

G. C.