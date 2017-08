Število električnih in hibridnih vozil se je v letu dni več kot podvojilo

Polnjenje še vedno ni najbolj prijazno do uporabnika

14. avgust 2017 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bilo na novo registriranih 768 avtomobilov na električni ali hibridni pogon, v istem obdobju lani pa je bilo takšnih vozil manj kot 300.

Energetski koncept Slovenije, ki na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja določa cilje oskrbe z energijo, pravi, da bo leta 2030 šestina avtomobilov na naših cestah električnih, leta 2050 pa naj bi ta delež znašal že dve tretjini.



Trenutno je pri nas približno 1.200 električnih oziroma hibridnih vozil, infrastrukturno omrežje zanje pa je za zdaj dobro pokrito, pravi Bojan Žlender, vodja službe za trajnostno mobilnost na infrastrukturnem ministrstvu. "Vemo, da si želimo čez 10 let imeti več kot 200.000 električnih avtomobilov. Če bomo imeli 200.000 električnih avtomobilov, potrebujemo 20.000 polnilnic," je pojasnil Žlender.

Javnih polnilnih mest je pri nas trenutno 470, tako da ima poleg dobro pokritega avtocestnega omrežja vsak večji kraj vsaj eno počasno polnilno mesto, dodaja Žlender.

Premalo enostavno za uporabnika

A vprašanje je, kako dostopne so te polnilnice in kako prijazna je njihova uporaba za lastnike električnih avtomobilov, opozarja Ignac Završnik iz Društva za električna vozila Slovenije, kjer so podali nekaj predlogov za izboljšave: "Da se uvede sistem izračunavanja po uporabljeni energiji. Trenutno se uporablja po času. Potem je tu dostopnost teh hitrih polnilnih postaj. Recimo v Nemčiji bodo uvedli postaje, kjer se energija lahko plača z bančno kartico. Pri nas je treba pridobiti ID-kartico lokalnega ponudnika."

Te težave se bodo verjetno z nadaljnjim vzponom električnih avtomobilov hitreje odpravljale, meni Završnik, ki dodaja še, da bi morale občine in država bolje poskrbeti tudi za javno polnilno infrastrukturo pri uporabnikih v večstanovanjskih objektih, saj se 90 odstotkov vseh polnjenj še vedno opravi doma.

Jure Čepin, Radio Slovenija