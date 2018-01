Število prijavljenih brezposelnih se je povečalo za 3,2 odstotka

Lani je bilo več osem odstotkov manj prijav kot leta 2016

5. januar 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Decembra se je število prijavljenih brezposelnih spet zvišalo. Ob koncu meseca jih je bilo po podatkih zavoda za zaposlovanje 85.060, kar je 3,2 odstotka več kot novembra. Lani se je sicer na novo prijavilo 82.379 brezposelnih, kar je 8,4 odstotka manj kot predlani.

Konec decembra je bilo tako prijavljenih 85.060 brezposelnih, kar je 2645 ljudi oziroma 3,2 odstotka več kot novembra. V primerjavi z decembrom lani je bila brezposelnost manjša za 14.555 ljudi ali za 14,6 odstotka.

Lani je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 88.648 brezposelnih, kar je 14,1 odstotka manj kot predlani. Povprečno število prijavljenih brezposelnih se je znižalo tretje leto zapored.

Na novo se je decembra na zavodu prijavilo 8225 brezposelnih, kar je 27,4 odstotka več kot novembra in 8,8 odstotka manj kot decembra 2016. Med novoprijavljenimi je bilo 5341 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 671 iskalcev prve zaposlitve in 1274 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 5580 brezposelnih, ki so jih decembra na zavodu odjavili iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3694 ljudi, kar je 22,8 odstotka manj kot novembra in 7,6 odstotka manj kot decembra 2016.

Več kot osem odstotkov manj novih prijav

Lani se je na zavodu na novo prijavilo 82.379 brezposelnih, kar je 8,4 odstotka manj kot predlani. Največ ljudi se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (45.889). Prijavilo se je še 12.344 iskalcev prve zaposlitve ter 12.062 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z letom 2016 se je na zavodu prijavilo 13 odstotkov manj iskalcev prve zaposlitve, 13,8 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 7,2 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Iz evidence se je lani odjavilo skupno 96.934 brezposelnih, od tega 68.602 zaradi izteka zaposlitve, kar je 8,4 odstotka manj kot predlani.

G. C.