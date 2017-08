Število uporabnikov, ki v EU-ju uporabljajo prenos podatkov, se je močno povečalo

Ukinitev stroškov gostovanja razveselila uporabnike

27. avgust 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ukinitev dodatnih stroškov uporabe prenosnega telefona v EU-ju je po opažanjih mobilnih operaterjev močno povečala obseg prenosa podatkov, opravljenih govornih storitev in poslanih kratkih sporočil.

Dodatni stroški uporabe prenoenega telefona v tujini so bili na podlagi evropske uredbe odpravljeni 15. junija. Od tedaj morajo operaterji storitve gostovanja v EU-ju zaračunavati na podlagi domačih drobnoprodajnih cen.

Medtem ko so prej za uporabo storitev mobilne telefonije na potovanjih v druge članice Unije plačevali visoke račune, tako uporabniki danes za vsako minuto pogovora, poslano kratko sporočilo in preneseni gigabajt podatkov plačajo toliko, kot če bi te storitve opravil v domačem omrežju. Uporaba teh storitev je tako postala brezskrbnejša.

"Uporabniki A1 od 15. junija dalje v tujini prenesejo bistveno več podatkov kot dotlej," so kmalu po uveljavitvi evropske uredbe sporočili iz družbe A1 Slovenija, nekdanjega Simobila. To so za STA potrdili tudi pri večini drugih operaterjev na slovenskem trgu.

Pri A1 se je količina prenosa podatkov v EU-ju po 15. juniju povečala za šestkrat, število uporabnikov, ki v EU-ju uporabljajo prenos podatkov, pa podvojilo.

180-odstotno povečanje prenosa podatkov

Iz Telekoma Slovenije so sporočili, da tako kot vsako leto tudi letos zaznavajo večjo uporabo storitev v državah z EU-tarifo. Največjo rast opažajo pri prenosu podatkov, in sicer je bila ta julija 180-odstotna v primerjavi z julijem lani. "Največjo rast mobilnega prenosa podatkov opažamo na Hrvaškem ter v Nemčiji, Avstriji, Italiji in Grčiji, kjer gostuje tudi največ naših uporabnikov," so dodali.

Uporabniki Izimobila so v primerjavi z istim obdobjem lani v obdobju od sredine junija povečali prenos podatkov kar za 70-krat, visoko rast pa opažajo tudi pri drugih storitvah.

Pri Telemachu teh podatkov ne razkrivajo, pri T-2 pa jih še niso analizirali. "Promet v mednarodnem gostovanju se sicer vsako leto znatno poveča v juliju in avgustu," so povedali v T-2.

So pa v T-2 opozorili, da so se z uveljavitvijo evropske direktive stroški gostovanj v EU prevalili na operaterje. Medoperaterski strošek gostovanj je namreč ostal, prihodek pa je precej nižji, saj uporabniki pretežno porabljajo enote iz zakupljenih količin, so pojasnili. Tudi v Izimobilu ugotavljajo, da je delež stroškov znotraj prihodka iz naslova mobilnih storitev v gostovanju močno porasel.

Konec stroškov gostovanja

Operaterji od sredine junija ne smejo več obračunavati stroškov gostovanj v članicah EU-ja ter na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu. Za Veliko Britanijo bo to pravilo veljalo, dokler bo članica EU-ja. Drugod po Evropi, denimo v Turčiji in Švici ter na večjem delu Balkana, pa te stroške še vedno zaračunavajo.

Uredba sicer operaterjem omogoča, da ko je cena paketa zelo nizka oz. uporabniku omogoča količinsko neomejen prenos podatkov, zakupljene količine prenosa podatkov omejijo.

G. K.