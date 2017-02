Štrukelj: Delavci morajo začeti verjeti, da je prišel čas tudi zanje

Sindikati javnega sektorja podprli zahteve po višjih najnižjih delavskih plačah v zasebnem sektorju

17. februar 2017 ob 15:22,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikati javnega sektorja so podprli kampanjo sindikatov zasebnega sektorja pri največji sindikalni centrali ZSSS-ju za dvig plač in ureditev delovnega časa.

"Številni trdijo, da si evropsko gospodarstvo še ni ustrezno opomoglo, zato mnogi predstavniki in institucije EU še danes ponavljajo zahteve po varčevanju in vztrajajo pri zniževanju plač, zahtevajo zmernost pri višini plač in realno rast plač pod rastjo produktivnosti," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj.

Ta politika je po njegovih besedah povzročila večletno naraščanje neenakosti, zmanjševanje deleža plač v nacionalnem prihodku in ustvarila razmere za nizko ali nikakršno rast, deflacijo, visoko stopnjo brezposelnosti in socialno izključenost. Dobički družb in vrednost delnic zdaj že presegajo predkrizne ravni, plače pa stagnirajo ali se znižujejo, tako da realne plače zaostajajo za produktivnostjo, je poudaril predsednik KSJS.

Kampanja za dvig plač po njegovem mnenju "jasno sporoča, da so zahteve za dvig plač upravičene in utemeljene, poštene in da je zanje skrajni čas, prispevale pa bi tudi k trajnostnemu okrevanju". "Delavci v zasebnem in javnem sektorju morajo začeti verjeti, da je prišel čas tudi zanje, da lahko dobijo in zahtevajo svoj delež od gospodarske rasti," je prepričan.

KSJS še opozarjajo, da problematika najnižjih plač in kršitev v povezavi z delovnim časom ni prisotna le v zasebnem, temveč je vsakdanjik številnih zaposlenih tudi v javnem sektorju, zato bodo tudi sami v pogajanjih z delodajalci, njihovem primeru vlado, vztrajali z zahtevami po izboljšanju plač v javnem sektorju in poštenem vrednotenju najnižje plačanih delovnih mest.

