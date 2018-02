Svet delavcev Luke Koper odpoklical delavskega direktorja

Novi delavski direktor naj bi postal uslužbenec koprske komunale

8. februar 2018 ob 14:37,

Koper

Svet delavcev Luke Koper namerava zamenjati delavskega direktorja. Stojana Čeparja naj bi tako zamenjal Vojko Rotar, zdaj zaposlen v koprskem komunalnem podjetju Marjetica.

Svet delavcev je po poročanju Radia Koper na izredni seji izglasoval odpoklic Stojana Čeparja, ker da se na nedavnih pogovorih med sindikatom in vodstvom družbe ni dovolj jasno postavil na stran zaposlenih.

"V določenih situacijah, ki smo jim bili priča v preteklosti, je mogoče prišlo do nezaupanja. Pač te ključne pozicije so zelo delikatne in zaposleni si želimo in zahtevamo, da delujejo stoodstotno," je odločitev pojasnil predsednik sveta delavcev Mirko Slosar.

Predstavnik za odnose z javnostmi Vojko Rotar koprske Marjetice je potrdil, da je kandidat za novega delavskega direktorja, in se je v sredo svetu delavcev tudi predstavil. Vendar mora zamenjavo potrditi še nadzorni svet.

"Zagotovila nimamo nobenega. To so običajni postopki. Seveda lahko pride do težav, ampak upam, da ne bo tako. Imeli smo zelo buren januar, bi rekel, in vhod v februar, mislim, da naj bi se strasti umirile," je povedal Slosar.

Imenovanje Rotarja za četrtega člana uprave naj ne bi potekalo povsem gladko, saj ni bilo usklajeno z lokalno skupnostjo in koprsko občino, ki ima v nadzornem svetu nadzornico – direktorico občinske uprave.

