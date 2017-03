Svet za civilni nadzor želi z zakonom o drugem tiru preprečiti "nov Teš 6"

"Drugi tir naj gradi SŽ-Infrastruktura s poroštvom države"

14. marec 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Z zakonom o drugem tiru želi svet za civilni nadzor projekta preprečiti "novi Teš 6". Med drugim predlog predvideva, da bi drugi tir gradila družba SŽ-Infrastruktura, ki bi se zadolžila s poroštvom države.

Projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper, kakršnega načrtuje vlada, je prenapihnjen, vprašljiv pa je tudi vir financiranja, je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili predlagani zakon, pojasnil član sveta Emil M. Pintar. "Zavedati se moramo, da ima denar svojo ceno. Ta cena je lahko taka kot je v Evropi, lahko pa taka, kot jo ponujajo zasebni sovlagatelji," je dodal.

Pravnik Marko Pavliha je ob tem izrazil upanje, da bodo predlog zakona, ki so ga pripravili v svetu, "posvojili" poslanci, ki imajo pravico vlagati zakone. Če se to ne bo zgodilo, bodo začeli v svetu zbirati potrebnih 5000 podpisov volivcev. S poslanskimi skupinami se sicer v svetu še usklajujejo, o tem, katere izmed njih pa bi bile predlog pripravljene podpreti, pa danes še niso želeli govoriti.

Ekonomist Jože P. Damijan je nadaljeval, da je bil osnovni namen priprave zakona ta, da se ne ponovi zgodba Teša 6. "Ta zakon predvideva, da se za financiranje projekta sprejme finančni načrt, ki ima ustrezno dinamiko letnih vlaganj. Ta finančni načrt naj najprej sprejme vlada, nato pa ga potrdi DZ," je dejal.

Zadolževanje s poroštvom države

Na ta način želijo po besedah Damijana zagotoviti ustrezen nadzor javnosti in najvišjih organov te države nad gradnjo in financiranjem projekta. Model financiranja bi moral biti takšen kot se uporablja povsod po Evropi. "Nikjer v Evropi ne boste našli projekta, kjer bi se železnica za tovorni promet gradila z zasebnimi sredstvi," je poudaril Damijan.

V svetu predlagajo, da bi se drugi tir gradil pod mandatom države znotraj Slovenskih železnic (SŽ) in njene hčerinske družbe SŽ-Infrastruktura. "Ta družba bi se za namen financiranja projekta zadolževala v svojem imenu, ampak s poroštvom države," je izpostavil. Če se SŽ-Infrastruktura zadolži na trgu s poroštvom države, bo imela enako boniteto, kar pomeni, da se lahko zadolžuje po ustrezno nizkih obrestnih merah, "to pa je danes na 30 let približno dvoodstotna obrestna mera," je še pojasnil Damijan.

"Madžarske zahteve so prevelike"

Damijan je opozoril še, da beležke pogajanj, ki tečejo med predstavniki slovenske in madžarske vlade, kažejo, da Madžari zahtevajo tri velike koncesije, in sicer da dobijo kapitalski delež v Luki Koper, da njihova gradbena podjetja dobijo ekvivalenten delež pri gradnji drugega tira ter da madžarski železniški operater dobi ekskluzivno pravico, da vozi blago iz Luke Koper v Budimpešto. "To je v nasprotju z našimi interesi," je poudaril.

Pristop vlade do projekta drugi tir ni optimalen, "obratno, za naše gospodarstvo in državo je škodljiv," pa je dejal član sveta Stanko Štrajn. Naša dobronamernost je usmerjena v to, da bi preko odločitve DZ-ja dosegli, da se ta projekt, ki je nujen za slovensko gospodarstvo, začne odvijati na ustaljen, kontroliran in nadzorovan način in da na čim bolj gospodaren način čim prej pridemo do železniške povezave, ki je nujna, je sklenil.

K. G.