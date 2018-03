SŽ kljub odstopu investitorja obljublja dokončanje projekta Emonika

Ljubljana bo do leta 2020 dobila novo avtobusno in železniško postajo, obljublja direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Javni del projekta Emonika, ki bo zagotovil nov prometni center v Ljubljani, gre naprej, kljub napovedi družbe Mas Real Estate, da ustavlja komercialni del projekta, je za Delo in Dnevnik sporočil prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes. Nova avtobusna in železniška postaja bi morali biti končani leta 2020, "trgovskega centra in hotela pa pač ne bo," je povedal za Delo.

Zatika se pri prenosu lastništva

Direktorja SŽ-ja o tem, zakaj so ustavili izvajanje komercialnega dela ljubljanskega projekta Emonika, z družbe Mas Real Estate niso obvestili. "Zato težko komentiram, zakaj ustavljajo projekt oz. zakaj z lastniki zemljišč, torej z družbo Granit Polus, niso prišli do določenih rešitev," je pojasnil za Delo. Družba je sicer v januarskem poročilu zapisala, da so "nekatera regulatorna vprašanja nepremostljiva". Zakaj gre, niso pojasnili, a Mes meni, da so v ozadju težave s prejšnjim lastnikom zemljišč, madžarskim Trigranitom, ki je bil pred tem predviden, da v javno-zasebnem partnerstvu zgradi komercialni in javni del projekta.

Zdaj je javni del projekta pod okriljem Mestne občine Ljubljana, države in Slovenskih železnic. Ker že leto in pol čakajo na prenos lastništva med Trigranitom in zdajšnjimi vlagatelji, so pripravili nov načrt. "Razmišljali smo o tem, da bi šli sami v gradnjo infrastrukturnega dela Emonike, brez zasebnega vlagatelja," je povedal Mes.

Prometni center brez stolpnice

Direktor SŽ-ja je za Dnevnik poudaril, da trojica, MOL, SŽ in država, ni odvisna od tujih vlagateljev, ki pa imajo še vedno možnost, da se priključijo. A po zgraditvi potniškega središča Prime Kapital in Mas ali morebitni drugi vlagatelji ne bodo mogli graditi tako velikega nakupovalnega središča, kot je načrtovano zdaj.

Zasebni vlagatelji so namreč nameravali do leta 2021 na 88.000 kvadratnih metrih, poleg 100 metrov visoke stolpnice, hotela in pisarniških prostorov, zgraditi še dvonadstropno nakupovalno središče, ki bi s koridorjem povezovalo avtobusno in železniško postajo.

Naložba v gradnjo avtobusne in železniške postaje, brez stolpnice, hotela in trgovskega centra, je ocenjena na okoli 100 milijonov evrov. "Najprej je treba z državo in mestom doseči dogovor o gradnji, sledile bodo spremembe zazidalnega načrta, vloga za gradbeno dovoljenje in objava javnega razpisa," je napovedal Mes.

