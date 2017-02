Tako uvoz kot izvoz blaga lani najvišja v zadnjih letih

Najpomembnejši trgovinski partnerici ostajata Italija in Nemčija

9. februar 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je v 2016 izvozila za skoraj 25 milijard evrov blaga, uvozila pa ga je za dobrih 24 milijard evrov, najpomembnejši trgovski partnerici Slovenije znotraj EU-ja ostajata Nemčija in Italija.

Podatki statističnega urada kažejo, da je Slovenija v preteklem letu izvozila 24,9 milijard evrov blaga, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2015, uvozila pa je za 24,06 milijard evrov blaga, torej 3,3 odstotka več kot v letu 2015. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil lani ustvarjen le avgusta in novembra.

Vrednost blagovne menjave v letu 2016 je bila najvišja v zadnjih letih. Izvoz je že leta 2011 presegel predkrizno raven iz leta 2008 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz leta 2008 presegel šele v letu 2015.

Slovenija večino blagovne menjave ustvari z državami članicami EU-ja, vendar ima v blagovni menjavi z njimi primanjkljaj, ki pa se v zadnjih letih zmanjšuje. V blagovni menjavi z državami nečlanicami je imela Slovenija v zadnjih letih presežek, ki se je nadaljeval tudi lani.

Decembrska blagovna menjava ena nižjih

Čeprav je bila vrednost blagovne menjave v decembru 2016 ena nižjih v letu, nižja sta bila le januarski in avgustovski izvoz ter februarski, avgustovski in januarski uvoz, je bila vrednost blagovne menjave v primerjavi z decembrom 2015 višja. Izvoz se je povečal za 6,6 odstotka, uvoz pa za 1,1 odstotek.

Glede na vrednost povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v letu 2015 je bila vrednost izvoza v decembru 2016 za en odstotek nižja, vrednost uvoza pa za 0,7 odstotka višja.

Pri blagovni menjavi s tujino je bil v decembru 2016 zabeležen presežek v vrednosti 18,8 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,0-odstotna.

Najpomembnejši partnerici ostajata Nemčija in Italija

Slovenija je v decembru 2016 ustvarila 72,1 odstotka vsega izvoza in 79,9 odstotka vsega uvoza s trgovanjem znotraj EU-ja . V države EU-ja je v omenjenem obdobju izvozila za 1,42 milijarde evrov blaga (ali za 6,6 odstotka več kot v decembru 2015) in uvozila za 1,56 milijarde evrov blaga (ali za 0,5 odstotka manj kot v decembru 2015).

V države, ki niso članice EU-ja, je Slovenija v decembru 2016 izvozila za 550,5 milijona evrov blaga (ali za 6,3 odstotka več kot v decembru 2015), od tam pa uvozila za 393,6 milijona evrov blaga (ali za 8,0 odstotka več kot v decembru 2015).

Pri blagovni menjavi z državami članicami EU-ja v letu 2016 sta bili tako pri izvozu kot pri uvozu najpomembnejši trgovinski partnerici Nemčija in Italija, z državami nečlanicami pa pri izvozu Srbija in Rusija, pri uvozu pa Kitajska in Srbija.

Sa. J.