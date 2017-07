Tam Europe dokončno kupil proizvodne prostore nekdanje Tovarne vozil maribor

Prodan zadnji del premoženja nekoč ugledne tovarne

19. julij 2017 ob 18:23

Maribor - MMC RTV SLO

Družba Tam Europe, ki je s pomočjo kitajskega kapitala nastala na pogorišču Tovarne vozil Maribor je od DUTB dokončno odkupila proizvodne prosrote v Mariboru, ki jih je doslej imela v najemu.

Višina kupnine za skupno 36 tisoč kvadratnih metrov ni znana, saj sta se Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Tam Europe dogovorili, da bo ostala poslovna skrivnost, je pa direktor Tam Europe Yu Zhao dejal, da je kupnina "takšna, da sta z njo zadovoljni obe strani."

Po njegovih besedah je v tem trenutku najpomembnejše dejstvo, da so pravočasno izpolnili vse svoje obveznosti in tako tudi uradno postali lastnik skupno 36.000 kvadratnih metrov površin, ob tem pa tudi proizvodne opreme, strojev ter drugih naprav za proizvodnjo vozil. Te je družba, prej pod imenom Durabus, najemala od leta 2011, ko je TVM šla v stečaj, in v njih nadaljevala proizvodnjo avtobusov.

"Zelo smo veseli, da smo kompleks TVM prodali, kot je bilo zastavljeno. Torej po transparentnem postopku zbiranja zavezujočih ponudb, kjer je podjetje Tam Europe podalo najvišjo ponudbo in s tem postalo kupec kompleksa," je povedal predstavnik DUTB Boris Vončina.

Prodaja v stečajnem postopku ni uspela

DUTB je ob objavi vabila za zavezujoče ponudbe informativno izhodiščno ceno postavila pri šestih milijonih evrov. Proizvodni kompleks je kupila julija lani, ko je stečajni upraviteljici TVM Alji Markovič Čas po več neuspelih poskusih le uspelo unovčiti najpomembnejši in zadnji del premoženja nekoč ugledne tovarne za proizvodnjo avtobusov, ki je propadla skupaj z ostalim imperijem Viator&Vektorja poslovneža Zdenka Pavčka.

Čeprav je bilo ves čas bolj ali manj pričakovano, da bi lahko bil edini resni kupec Tam Europe, se ta v stečajnem postopku za nakup ni odločil, DUTB pa je objekte kupila po izklicni ceni 3,5 milijona evrov. Toliko je najemnik ponujal ob prejšnjih neuspešnih poskusih dražbe, na koncu pa ni izkoristil predkupne pravice.

Tam Europe je lani posloval negativno

Tam Europe je sicer tudi lani posloval negativno, izguba pa naj bi presegla pet milijonov evrov, potem ko je tudi prodaja z 19 milijonov evrov v letu 2015 lani padla na 14 milijonov evrov. Kot je danes povedal direktor Zhao, se letos kažejo boljši rezultati, zato pričakuje, da bodo leto zaključili pozitivno.

Letos nameravajo izdelati okoli 100 avtobusov in doseči več kot 20 milijonov evrov prihodkov. Prihodnje leto nameravajo zagnati še serijsko proizvodnjo električnih avtobusov, katerih prototip je trenutno na preizkušnji v Dubaju. Podjetje zaposluje okoli 150 ljudi, ob širitvi proizvodnje pa napoveduje še dodatno zaposlovanje.

L. L.