Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 37 glasov Ocenite to novico! Telekom je po ugotovitvah AVK-ja v škodo potrošnikov omejeval tehnični napredek in pogojeval sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci Sorodne novice AVK: Telekom zlorabil položaj v petih primerih

Telekom je zlorabljal položaj tudi v škodo potrošnikov

Tožba T-2-ja proti Telekomu še poteka

19. februar 2018 ob 16:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravno sodišče je v večjem delu pritrdilo ugotovitvam agencije za varstvo konkurence (AVK), da je Telekom zlorabljal prevladujoči položaj. Še vedno pa ni končan tudi sodni spor med Telekomom in T-2-jem.

AVK je februarja 2015 izdal odločbo, v kateri navaja, da je Telekom Slovenije zlorabil prevladujoči položaj na dveh medoperaterskih telekomunikacijskih trgih, na katerih zagotavlja alternativnim operaterjem dostop do svojega omrežja, potreben za zagotavljanje širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na fiksni lokaciji.

Na spletni strani AVK-ja so zapisali, da je upravno sodišče njihovo odločbo odpravilo zgolj v delu, kjer je AVK ugotovil, da je Telekom med 1. julijem 2005 in 22. septembrom 2008 alternativnim operaterjem zagotavljanje svoje veleprodajne storitve širokopasovnega dostopa z bitnim tokom pogojeval z zakupom telefonskega priključka od končnih uporabnikov ali operaterja, čeprav ga ti niso potrebovali, in to od 1. aprila 2007 glede na lastno prakso tehnično tudi ni bilo potrebno.

Telekom je po ugotovitvah AVK-ja v škodo potrošnikov omejeval tehnični napredek in pogojeval sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje niso povezane s predmetom teh pogodb. V tem delu je sodišče zadevo vrnilo AVK-ju v ponovni postopek, v preostalem delu pa je Telekomovo tožbo proti odločbi AVK-ja zavrnilo, zaradi česar je odločba v večjem delu pravnomočna.

Na sodbo upravnega sodišča se je pretekli petek odzval Telekom, ki je napovedal, da bo sodbo preučil in se na podlagi tega odločil glede nadaljnjih ukrepov.

T-2 toži Telekom

Na odločitev upravnega sodišča so se odzvali tudi v družbi T-2, ki je s Telekomom v sodnem sporu glede zlorabe prevladujočega položaja. V tem sporu je vrhovno sodišče lansko poletje sojenje vrnilo na začetek. Ugodilo je namreč zahtevku T-2-ja za revizijo postopka odškodninske tožbe proti Telekomu, sodbi okrožnega in višjega sodišča razveljavilo ter zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

T-2 je odškodninsko tožbo v znesku 129,56 milijona evrov z obrestmi vložil na začetku leta 2007 zaradi zlorabe Telekomovega prevladujočega položaja na trgu, saj naj bi T-2 tehnično oviral pri ponujanju svežnjev za dostop do spleta prek tehnologije VDSL.

V T-2-ju zdaj menijo, da je po tokratni odločitvi upravnega sodišča dokončno, da je Telekom protipravno omejeval dostop do omrežne infrastrukture in zlorabljal prevladujoči položaj na trgu. Od Telekoma zato po njihovem mnenju "upravičeno terjajo" plačilo, ki je v teh letih do danes naraslo na nekaj več kot 261 milijonov evrov, so navedli.

VIDEO Telekom je zlorabljal svoj prevladujoč položaj

G. C.