Temni oblaki nad Agrokorjem. Nakup Mercatorja se ni obrestoval.

Klici k zmanjšanju števila zaposlenih

8. marec 2017 ob 10:12

Ljubljana/Zagreb - MMC RTV SLO

Se nad prezadolženo hrvaško družbo Agrokor zbirajo črni oblaki? V minulih dneh mu je več bonitetnih hiš znižalo bonitetno oceno, dozdajšnje stabilne obete so tako zamenjala negativna pričakovanja.

Eden od razlogov za to je tudi prevzem Mercatorja, ki se Agrokorju ni obrestoval. Težave Agrokorja se niso začele s nakupom, a dejstvo je, da ta ni dal pričakovanih sinergijskih učinkov. "Agrokor oziroma Mercator svoje maloprodaje nista prestrukturirala. Nista je prilagodila novi razmeram na trgu," je komentiral ekonomski analitik Damir Novotny.

Ne Konzum ne Mercator se nista ustrezno odzvala na prihod diskontnih trgovcev, imata zastarele trgovine, preobsežno ponudbo, denar v zalogah, previsoke stroške. Ker dobaviteljem plačujeta z zamudo, so mnogi začeli dobavljati tudi konkurenci.

"Lidl se na hrvaški trg ni prebil, vse dokler kupcem ni ponudil hrvaških izdelkov," je povedal svetovalec Dragan Munjiza.

Medtem je Agrokor slovenske izdelke postopno umikal z Mercatorjevih polic. "Morda se ne splača, vendar je zelo pomembno, da trgovec podpira lokalne proizvajalce. Mislim, da Agrokor to razume, je pa vprašanje, v kolikšni meri se je uprava Mercatorja želela prikupiti novim lastnikom," je ocenil Novotny.

Da ni prišlo do nujnega zmanjšanje števila zaposlenih, pa Damir Novotny pripisuje preveliki odvisnosti podjetja od politike. "Agrokorjevi konkurenti so preprosto zasebna podjetja, ki pazijo na ekonomičnost svojega poslovanja in se ne ozirajo na politiko."

Rešitev je v odmiku od dokazano slabih praks, reorganizaciji poslovanja in prilagoditvi spremembam na trgu, pa skleneta oba sogovornika.

Irena Ulčar, TV Slovenija