Teš 6 spet proizvaja elektriko

Šesti blok se je samodejno ustavil v sredo

2. december 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 10:36

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je zaradi okvare samodejno obstal v sredo zvečer, ponovno deluje.

Teš 6 se je v sredo samodejno ustavil zaradi odpovedi na krmilno-zaščitnem sistemu upravljanja turbinske zaščite, so pojasnili v HSE-ju. V omrežje so ga vnovič vključili danes zjutraj ob 8.21.

Šesti blok, ki je poskusno začel delovati maja 2015, se je že nekajkrat ustavil. Prvič se je to zgodilo oktobra 2015, ko je prišlo do izpada 400-kilovoltnega daljnovoda na Podlogu, kar je povzročilo izpad prenapetostne zaščite na bloku šest. Naslednji izpad bloka se je zgodil maja lani, takrat je prišlo do prekinitve delovanja črpalke kondenzata.

Načrtovana ustavitev bloka 6 se je zgodila junija, ko se je Teš lotil sanacije iniciala razpoke na kolektorju ponovnega pregrevanja. Šlo je za popravilo iz garancije, katerega stroške je kril dobavitelj glavne tehnološke opreme za blok 6, Alstom.

Prav tako so ga ustavili tudi oktobra letos zaradi odprave manjših garancijskih zahtevkov in izvedbe nujnih vzdrževalnih del.

Blok 6 je v prvih 11 mesecih letos proizvedel 2976 gigavatnih ur električne energije, največ januarja, in sicer 350 gigavatnih ur. Delež njegove proizvodnje v celotni proizvodnji skupine HSE je bil 45-odstoten, v celotni slovenski proizvodnji električne energije pa 23-odstoten.

G. C.