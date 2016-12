Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Tolarski kovanci, v obtoku jih je še vedno za slabih devet milijonov evrov, bodo ob koncu leta izgubili vrednost. Foto: BoBo Sorodne novice "Če bi morali spet uvesti svojo valuto, so tolarske izkušnje neprecenljive" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tolarskim kovancem bo ob koncu leta odžvenketalo

Časovne omejitve za menjavo bankovcev in bonov ni

26. december 2016 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob koncu leta se izteka čas, ko je tolarske kovance še mogoče v Banki Slovenije unovčiti in zamenjati za evre. Medtem ko časovne omejitve za zamenjavo tolarskih bankovcev in bonov ni.

V centralno banko se namreč do konca leta 2015 še vedno ni vrnilo vrednostno za 41,84 milijona evrov tolarskih bankovcev, kovancev in bonov. Zunaj je še 46,56 milijona kosov tolarskih bankovcev, vrednih 31,18 milijona evrov, 444,09 milijona kosov tolarskih kovancev, vrednih 8,98 milijona evrov, in 20,92 milijona kosov bonov, vrednih 1,68 milijona evrov.

Glede na stanje konec leta 2005 se je iz obtoka doslej v Banko Slovenije skupaj vrnilo nekaj manj kot 59 odstotkov kosov oz. 96,5 odstotka vrednosti tolarskih bankovcev in skoraj 14 odstotkov kosov oz. 38 odstotkov vrednosti tolarskih kovancev, kažejo podatki Banke Slovenije, objavljeni v lanskem letnem poročilu.

G. K.