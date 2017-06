Tožilci ne bodo preiskovali morebitne zlorabe notranjih informacij v Gorenju

V Gorenju so odločitev pričakovali

28. junij 2017 ob 15:41

Velenje/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tožilstvo je Gorenje in predsednika uprave Franja Bobinca obvestilo, da je zavrglo ovadbi ATVP-ja zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij ob lanskem skrbnem pregledu Panasonica v Gorenju.

"V Gorenju smo takšno odločitev pričakovali, saj smo pri postopkih izvedbe skrbnega pregleda Panasonic Corporation v skupini Gorenje v celoti sledili predpisom in zakonskim obvezam," je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Za domnevno kazensko ovadbo so septembra lani izvedeli iz medijev, v zvezi z očitki, ki naj bi iz nje izhajali, pa so nato pridobili mnenji pravnih strokovnjakov. "Obe mnenji sta ugotavljali, da je bilo ravnanje predsednika uprave Gorenja Bobinca in družbe Gorenje zakonito, kar je po končani preiskavi potrdilo tudi državno tožilstvo," so še dodali.

Cerar izvedel prej kot javnost

Gorenje je 25. julija lani namreč javno objavilo informacijo, da sta Gorenje in Panasonic 13. julija podpisala zbir pravnih dokumentov, ki so družbi Panasonic omogočili izvedbo delnega skrbnega pregleda skupine.

Septembra so mediji objavili navedbo agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da je ta v povezavi z omenjenim postopkom skrbnega pregleda kazensko ovadila eno fizično in eno pravno osebo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije.

ATVP naj bi Bobinca ovadil zato, ker je predsednika vlade Mira Cerarja, preden je bila informacija javno objavljena, obvestil o tem, da Panasonic v skupini Gorenje opravlja skrbni pregled, na podlagi katerega bi v nadaljevanju lahko prišlo do povečanja Panasonicovega lastniškega deleža v Gorenju. S tem pa naj bi Bobinac zlorabil notranje informacije.

A. Č.