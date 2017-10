Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Po podatkih TPV-ja naložba obsega gradnjo novega objekta za proizvodne in logistične potrebe, postavitev sodobnih tehnoloških proizvodnih linij za nove izdelke, vzpostavitev sistema upravljanja proizvodnje, notranje logistike in digitaliziranega skladiščnega sistema, sisteme za digitalno povezavo z dobavitelji in s kupci ter zunanjo prostorsko ureditev poslovne enote v Veliki Loki. Foto: RTV SLO VIDEO Novomeški TPV odpira logi... Sorodne novice Zlata priznanja GZS-ja 12 najbolj inovativnim podjetjem Posavska gospodarska zbornica nagradila inovatorje Dodaj v

TPV odprl nov proizvodno-logistični center, kjer veliko del opravijo roboti

Vsa podjetja lani poslovala z dobičkom

13. oktober 2017 ob 20:58

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

Skupina TPV, ki deluje kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije, je na Veliki Loki pri Trebnjem odprla visokotehnološki proizvodno-logistični center. Naložba, ki jo nameravajo končati do leta 2020, znaša 20,3 milijona evrov.

Predsednik poslovodstva TPV-ja Marko Gorjup je povedal, da so glavnino sredstev za projekt prispevali sami in da se s tem centrom premikajo proti pametnim tovarnam. Veliko dela opravijo roboti, ki dostavljajo material in izdelke. Svoje tovarne naj bi postavili tudi drugje po svetu, je napovedal.

Matično podjetje ima sedež v Novem mestu, zaposlujejo pa 1.200 ljudi. Čeprav bo novi center s 7.300 kvadratnih metrov uporabne površine močno digitaliziran, pa tam ob zdajšnjih nekaj več kot 300 zaposlenih do leta 2020 načrtujejo še vsaj 100 novih delovnih mest za različne izobrazbene stopnje.

Odprtja se je udeležila tudi evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc, ki meni, da je glede na to, da evropska avtomobilska industrija predstavlja petino tovrstne svetovne proizvodnje in da zaposluje 12,6 milijona ljudi, naložba TPV-ja pomembna tudi za Evropsko unijo. Po njenih besedah se v TPV-ju zavzemajo za enake razvojne smernice kot EU, med katerimi je vračanje evropske industrijske moči z avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo.

Vsa podjetja lani poslovala z dobičkom

Skupino poleg novomeške matične družbe sestavljajo še hčerinska podjetja - TPV Šumadija, TPV Avto in TPV Prikolice. V Sloveniji imajo obrate v Novem mestu in Brežicah, na Suhorju, Veliki Loki in Ptuju. V Srbiji pa v Kragujevcu.

Vsa podjetja skupine TPV so lani poslovala z dobičkom. Njihovi poslovni izidi so presegli zastavljene načrte za slabih osem odstotkov. Hkrati je skupina ustvarila nekaj manj kot 3,29 milijona evrov čistega dobička iz poslovanja in s tem predlanski izid presegla za skoraj 90 odstotkov. V skupini pa letos napovedujejo petodstotno rast prihodka in hkratno okrepitev dobička.

Med glavnimi kupci TPV-ja so večji sistemski dobavitelji na segmentih podvozij, karoserij in sedežnih sklopov, kot so Brose, Benteler, Faurecia, Mahle in drugi. Med proizvajalci vozil pa BMW, Daimler, Renault in Volkswagen. Med glavnimi trgi TPV-ja so Evropa, Severna Amerika, Južna Afrika in Kitajska.

A. S.