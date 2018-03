Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Organizator Gregorjevega sejma je KZ Krka. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Tretji največji sejem v državi, Gregorjev sejem, letos na novi lokaciji

Potekal bo pod geslom Avtohtone sorte in pasme - naš ponos.

9. marec 2018 ob 10:01

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Na 24. Gregorjevem sejmu kmetijske opreme, vrtičkarstva, vinogradništva in sadjarstva se bo do nedelje predstavilo 220 razstavljavcev, organizator pa pripravlja tudi številne izobraževalne dogodke, predstavitve, predavanja in podobno.

Vodja Gregorjevega sejma Aleš Pavlin je na torkovi novinarski konferenci povedal, da bo sejem, na katerem pričakujejo okoli 20.000 ljudi in ki so ga po letos z Grabna preselili na večje prizorišče ob trgovskem središču Qlandia, potekal pod geslom Avtohtone sorte in pasme - naš ponos.

Na pokritih površinah omenjenega prizorišča bodo pred začetkom kmetijske sezone predstavili in ponudili vse, kar je na kmetijah potrebno pri prireji mleka in mesa, pri pridelavi zelenjave, v sadovnjakih, vinogradih in na vrtovih, hkrati pa lastno ponudbo in proizvodnjo.

Po Pavlinovih besedah bodo sejemski spored obogatili z izobraževalnimi vsebinami, obsejemskimi predstavitvami, s predavanji, pokušinami in z drugimi prireditvami. Med drugim bodo pripravili posebni izobraževalno-informativni program za šolarje in vrtičkarje in splošni zabavni spored.

Cilj je spodbuditi ohranjanje pristne pokrajinske podobe in kmetijske dediščine

Sicer pa želijo z omenjeno vodilno temo letošnjega sejma spodbuditi ohranjanje pristne pokrajinske podobe, avtohtonih živali in rastlinstva oz. starih sort kot dela kmetijske dediščine. To pa poudariti kot privlačno turistično posebnost in pomemben del tradicionalne podeželske ponudbe. Ker novomeška KZ Krka pokriva devet dolenjskih občin, je hkrati namen sejma približevanje ponudbe njenim članom, kmetom in vsem obdelovalcem zemlje ter njihovo povezovanje. S tem želijo pri nabavi reprodukcijskega materiala in opreme ter pri kmetijski proizvodnji - glede na kupce in dobavitelje - zadrugo še naprej utrjevati.

Predstavili bodo tudi različne kmetijske in s tem povezane panoge, hkrati pa izdelke domače obrti in pridelke, medičarstvo, domače mesnine, dolenjsko kuhinjo, pekovske in mlevske izdelke, ogrevalno tehniko, izdelke za gospodinjstvo in podobno. Med drugim je cilj sejma tudi spodbujanje domače pridelave hrane in lokalne samooskrbe, je še povedal Pavlin.

Kje parkirati?

Prireditelji sejma so opozorili, da bo parkiranje vozil mogoče na parkiriščih ob sejmišču oz. omenjenega trgovskega središča. V soboto in nedeljo pa tudi pri kmetijski šoli na Sevnem pod Trško goro. Obiskovalce sejma bo od tam in nazaj tja vozil brezplačni minibus.

T. K. B.