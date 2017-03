Trgovinski sporazumi spodbujajo kmetijski izvoz EU-ja

Pomemben dejavnik je tudi promocija

5. marec 2017 ob 10:42

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Trgovinski sporazumi so znatno prispevali k povečanju kmetijskega izvoza EU-ja. Samo sporazumi z Mehiko, Južno Korejo in Švico so agroživilski izvoz EU-ja povečali za več kot milijardo evrov.

Po besedah evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja Phila Hogana je neodvisna študija, ki jo je naročila Evropska komisija, pokazala, da so omenjeni trije sporazumi poleg večjega agroživilskega izvoza dodano vrednost v sektorju povečali za 600 milijonov evrov.

Večji kmetijski izvoz pa se je preslikal tudi v tisoče delovnih mest po vsem EU-ju, večinoma v agroživilskem sektorju, vključno s primarnim kmetijstvom. Študija je med drugim pokazala, da so sporazumi prispevali k povečanju trgovanja v obeh smereh, saj se je povečal tako izvoz EU-ja kot tudi uvoz izdelkov iz Mehike, Južne Koreje in Švice, hkrati pa se je izboljšal dostop evropskih porabnikov in podjetij do agroživilskih proizvodov.

Sporazum med EU-jem in Mehiko je tako agroživilski izvoz leta 2013, ko je sporazum v polnosti zaživel, povečal za 105 milijonov evrov, uvoz pa se je povečal za 316 milijonov evrov. Sporazum z Južno Korejo je evropski izvoz v to azijsko državo, čeprav se še ne izvaja v celoti, povečal za 439 milijonov evrov, uvoz pa za 116 milijonov evrov. Polni sporazum med Švico in EU-jem pa je leta 2010 omenjeni izvoz povečal za 532 milijonov evrov, dodaten uvoz pa je znašal 1,17 milijona evrov.

Študija poudarja tudi pomembnost promocijskih in informacijskih kampanj EU-ja in Evropska komisija je že znatno povečala svoj proračun za promocijo, Hogan pa je že opravil obiske na visoki ravni v šestih državah, da bi promoviral agroživilske proizvode EU-ja ter podjetjem in organizacijam v EU-ju omogočil, da v teh državah poiščejo nove poslovne priložnosti.

A. Č.