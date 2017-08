Trgovski del Stožic bo prevzela družba Rastoder

Za dokončanje potrebnih še od 30 do 60 milijonov evrov

26. avgust 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Rastoder je prejšnji teden dala soglasje za prevzem nedokončanega trgovskega centra v športnem parku Stožice, katerega lastnik je bila družba Grep v stečaju.

Stečajna upraviteljica družbe Gradis-Energoplan (Grep) Lucija Klampfer je sodišču predlagala, da, potem ko je družba Rastoder dala soglasje, začne prenos premoženja na upnika, kaže objava na Ajpesu. Prenosna vrednost je določena na 15 milijonov evrov, pri čemer bo moral Rastoder poravnati okoli 145.000 evrov stroškov stečaja.

Nepremičnine, ki sestavljajo nedokončan trgovski del v športnem parku Stožice v Ljubljani, so bile sprva ocenjene na tržno vrednost 43 milijonov evrov (v primeru razdrtja javno-zasebnega partnerstva z ljubljansko občino, do katerega je tudi prišlo) in likvidacijsko vrednost 20,9 milijona evrov.

Stečajna upraviteljica je skušala premoženje, ki je edino v stečaju Grepa, prodati na javni dražbi po likvidacijski vrednosti. Interesentov ni bilo, družba Rastoder je vplačala varščino, a se dražbe ni udeležila, ob tem pa je predlagala dogovor o prenosu premoženja v njeno last.

Potrebnih še od 30 do 60 milijonov evrov

Rastoder je pred dražbo takrat predvideval, da bo treba vložiti še okrog 30 milijonov, preden bi lahko trgovski del Stožic predali uporabnikom, ali pa 50 ali 60 milijonov, če bi to storili na ključ.

Stečajna upraviteljica je predlagala drugi poskus prodaje po ceni 18 milijonov evrov. A Rastoder, ki je po odkupu terjatev od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) postal edini ločitveni upnik prvega vrstnega reda na tem premoženju, ki je skupno imel v stečaju Grepa priznanih za skoraj 140 milijonov evrov terjatev, se s predlogom ni strinjal, saj da je jasno, da med vlagatelji ni zanimanja in da bi nadaljnji krogi prodaje le podaljšali stečajni postopek.

Pri tem je predložil novo cenitev, po kateri je tržna vrednost premoženja 41,3 milijona evrov, likvidacijska pa 14,455 milijona evrov. A nova cenitev v stečajnem postopku ni bila opravljena, ker ni bilo razpoložljivih likvidnih sredstev. Rastoder je nato predlagal, da sam prevzame premoženje po obračunski vrednosti 15 milijonov evrov in da pokrije stroške vodenja stečaja, je še razvidno iz poziva za mnenje ločitvenemu upniku, 11. avgusta objavljenega na Ajpesu.

