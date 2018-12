Huawei je imel lani 93 milijard dolarjev dohodkov. Foto: Reuters Sorodne novice Kanadčani aretirali finančno direktorico Huaweia, Kitajska zahteva pojasnilo Dodaj v

Trudeau: Za aretacijo direktorice Huaweia ne stoji politika

Pojavila se bo na sodišču

7. december 2018 ob 10:43

Vancouver/Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Medtem ko se bo glavna finančna direktorica podjetja Huawei, Meng Vandžov, v petek pojavila na sodišču, je kanadski premier Justin Trudeau zanikal, da je aretacija politično motivirana. Kitajska zahteva njeno takojšnjo izpustitev.

Meng Vadžov, ki je tudi hči ustanovitelja kitajskega telekomunikacijskega tehnološkega velikana Huawei, so zaradi domnevne kršitve ameriških sankcij proti Iranu aretirali v soboto v Kanadi.

Peking je aretacijo označil za kršenje človekovih pravic in od Kanade zahteval obrazložitev razlogov za njeno pridržanje ter njeno izpustitev. Iz podjetja Huawei so sporočili, da imajo glede aretacije izjemno malo podatkov in da ne vedo, "da bi ravnala napačno".

Obtožbe proti njej še niso prišle v javnost, v petek pa jo bodo na sodišču v Vancouvru zaslišali in nato odločili, ali jo bodo izpustili proti plačilu varščine.

Do zaostritve odnosov zaradi aretacije je prišlo le nekaj dni za tem, ko sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping dogovorila za 90-dnevno trgovinsko premirje. Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je sicer zatrdil, da bosta obe strani premirje spoštovali.

Oglasil se je tudi kanadski premier Trudeau, ki je dejal, da je bila njegova vlada o aretaciji Meng Vandžov obveščena pred dnevi, a da pri tem ni sodelovala. "Lahko vam zagotovim, da smo država z neodvisnim sodstvom," je dodal.

Japonska prepoved Huaweia?

Japonska naj bi po napovedih prepovedala vsem državnim organom nakupe Huaweievih izdelkov in njihove tehnologije, da bi tako preprečila kibernetske napade. Huaweievi izdelki so že prepovedani v Avstraliji in na Novi Zelandiji, piše BBC.

Po poročanju portala Deutsche Welle pa tudi nemški uradniki pritiskajo na svojo vlado, da sledi temu zgledu in uvede prepoved na delovanje Huaweija v Nemčiji, a se vlada temu upira, saj je podjetje prejšnji mesec v Bonnu odprlo nov oddelek za informacijsko varnost.

A. P. J.