Trump uvaja carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA

ZDA jeklo uvažajo iz 110 držav

1. marec 2018 ob 19:27,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 22:06

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju s predstavniki ameriške industrije dejal, da bo prihodnji teden podpisal uredbo o uvedbi 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija v ZDA.

Napovedal je, da bodo carine dolgo veljale. Trump je ponovil svoje prepričanje, da tujina, na primer Kitajska, že dolga leta izjemno izkorišča ZDA, z njim pa bo tega konec. Za domnevno izkoriščanje ne krivi tujih držav, ampak svoje predhodnike, ki so to dovolili.

ZDA uvozijo štirikrat več jekla, kot ga izvozijo. Trump je odločitev, ki bo prizadela vse izvoznice jekla v ZDA, naznanil med obiskom kitajskega gospodarskega svetovalca in prijatelja predsednika Ši Džinpinga v Beli hiši, poroča BBC. ZDA jeklo uvažajo iz 110 držav in ozemelj po svetu – največje dobaviteljice so Kanada, Brazilija, Južna Koreja, Mehika in Rusija. Kitajska je na 11. mestu.

Trumpova odločitev prihaja po državni preiskavi trgovinskega ministrstva o tem, "ali lahko uvoz jekla oslabi državno varnost". Minister za trgovino Wilbur Ross je prejšnji mesec objavil izsledke raziskave in Trumpu svetoval uvedbo carin, poroča BBC.

Doslej je Trump uvedel carine na uvoz sončnih celic in pralnih strojev; jeklo in aluminij pa je opredelil kot strateško pomembni surovini, ker se država brez lastne proizvodnje ne more iti vojne.

J. R.