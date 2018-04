Trumpovi tviti potopili Amazonove delnice

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Močan ponedeljkov padec Amazonovih delnic bi lahko primerjali z nepričakovano okvaro na izdelku, ki ima najboljši sloves. Amazonove delnice so bile namreč v zadnjem letu nosilke bikovskega trenda, od lani aprila so poskočile za več kot 60 odstotkov. Ko so se v ponedeljek pocenile za dobrih pet odstotkov, so imele veliko krivde, da se je tehnološki indeks Nasdaq znižal za 2,74 odstotka, pri čemer je bil pri 6.870 točkah prvič letos v območju popravka, torej deset odstotkov pod rekordom. Foto: Reuters V naslednjih dneh bodo vodilne ameriške korporacije začele sporočati četrtletne poslovne rezultate. Napovedi so visokoleteče, kar bi lahko prineslo nekaj optimizma na Wall Street. Analitiki napovedujejo, da bodo dobički podjetij, ki so vključena v širši indeks S&P 500, v povprečju porasla za 18,5 odstotka v primerjavi z istim lanskim obdobjem, potem ko je bila rast dobičkov v zadnjem lanskem četrtletju prav tako zelo visoka, in sicer skoraj 15-odstotna. Foto: EPA Kriptovalute so v torek okrevale po močnih padcih, bitcoin se je zavihtel nad 7.500 dolarjev, potem ko je bil med velikonočnimi prazniki vreden le 6.500 dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v

4. april 2018 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Newyorški delniški trg je mučno vstopil v drugo letošnje četrtletje, pri čemer je indeks S&P 500 zdrsnil pod 200-dnevno drseče povprečje, kar je slab signal. Torek je spet prinesel precej lepšo sliko in dobesedno tudi boljši zvok.

Medtem ko so v Evropi borzniki v ponedeljek zaradi praznika večinoma še počivali, so v New Yorku že trgovali. In to po občutno nižjih tečajih kot v petek. Elitni Dow Jones je izgubil 450 točk (oziroma skoraj dva odstotka), med trgovanjem pa je bil že za 758 točk v minusu in s tem na najnižji letošnji točki. Širši indeks S&P 500 je izgubil več kot dva odstotka, prvič po juniju 2016 pa je pogledal pod 200-dnevno drseče povprečje, kar je z vidika tehnične analize medvedji signal. Vzrok za pesimizem lahko iščemo predvsem v carinah, ki jih je uvedla Trumpova administracija, pri čemer številne države že uvajajo povračilne ukrepe. Bati se je trgovinske vojne in morebiti celo recesije.

Trump se je spravil nad Amazon

Med posameznimi delnicami so nadpovprečno visoke padce utrpele Intelove, Amazonove in Snapove. Bloomberg je poročal, da bo Apple v računalnikih Mac uporabljal svoje polprevodnike in ne več Intelovih. Delnice so padle za šest odstotkov. Amazonove delnice, pocenile so se za dobrih pet odstotkov, so potopili Trumpovi tviti. Zapisal je, da Amazon pošto uporablja za svojega "kurirčka". Trump očitno verjame, da Amazon pri ameriški pošti US Postal Service uživa prednostno obravnavo, poleg tega tudi meni, da ta spletna trgovina plača premalo davkov in škodi drugim trgovcem. Trump je sicer že dlje časa v navzkrižju z ustanoviteljem Amazona Jeffom Bezosom, ki je v času predsedniške kampanje glasno kritiziral republikance. Bezos je prav tako lastnik časnika Washington Post, ki je pogosto tarča Trumpovih kritik. Snapove delnice so za skoraj devet odstotkov padle zaradi prodajnega priporočila analitske hiše MoffettNathanson, kjer tudi poudarjajo, da nova podoba Snapchata ne ustreza mladi generaciji.

Vrednosti največjih kriptovalut in tedenska sprememba, 3. aprila ob 21.30:

BITCOIN -5,8 % 7.529 USD ETHEREUM -9,5 % 415 RIPPLE -7,6 % 0,54 BITCOIN CASH -20,0 % 716 LITECOIN -3,5 % 135 CARDANO +6,0 % 0,169

.

Spotify debitiral pri skoraj 166 dolarjih

Torkovo trgovanje na borzah v New Yorku je spet postreglo z več optimizma, kar pa je bila najbrž le protireakcija na močne padce dan prej. Dow Jones (24.066 točk) se je zvišal za več kot odstotek in pol. Na borzi Nasdaq so začeli trgovati z delnicami Spotifyja. Prvi posel je bil sklenjen pri 165,90 dolarja, kar je 28 odstotkov nad zadnjo referenčno ceno. Ob tem tečaju delnic je bila vrednost podjetja skoraj 30 milijard dolarjev. Delnice so se nato pocenile in zdrsnile pod 150 dolarjev. Švedski ponudnik pretočne glasbe, ki ima 71 milijonov naročnikov (najbližji konkurent, Apple Music, jih ima pol manj), je imel lani dobre štiri milijarde evrov prihodkov, vendar je posloval z izgubo. Na valutni trgih se je dolar okrepil, tako da je bilo treba včeraj za evro plačati 1,2254 dolarja. Nafta brent, ki je bila prejšnji teden pri 71 dolarjih blizu enoletnega vrha, je vredna okrog 68 dolarjev za 159-litrski sod.

Na Ljubljanski borzi se je v ponedeljek indeks SBITOP (819 točk) rahlo zvišal. Najprometnejši (dobrih 300 tisoč evrov prometa) Telekom se je podražil na 83,60 evra. "Podjetja iz prve kotacije pozitivno presenečajo z zelo dobrim poslovanjem v preteklem letu in napovedmi za leto 2018. Delničarji lahko pričakujejo, tudi zaradi apetitov države, visoke dividende, ki bodo med najvišjimi tudi v evropskem merilu in seveda bistveno višje, kot so bančne obrestne mere. Najvišjo, tudi do 10-odstotno dividendno donosnost pričakujejo delničarji podjetja Cinkarne. Zadovoljni bodo tudi delničarji Zavarovalnice Triglav s skoraj osemodstotno dividendno donosnostjo. Vlagatelji v domače vrednostne papirje upamo, da bodo politične stranke na prihodnjih parlamentarnih volitvah zagovarjale umik države iz gospodarstva. To bi pozitivno vplivalo na borzne tečaje slovenskih podjetij, ki so trenutno in povečini podcenjena glede na primerljiva podjetja iz panog. Ostajam optimističen in pričakujem rast slovenskega borznega indeksa SBITOP do konca leta," nam je povedal Urban Belič (GBD).

Tomaž Okorn