Tudi Telemach za dobra dva evra draži pakete

Cene bodo višje za 2,5 oz. dva evra

2. marec 2017 ob 09:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kabelski operater Telemach bo s 1. aprilom zvišal cene določenih paketov širokopasovnih storitev, potem ko je PRO Plus z januarjem prenehal oddajati prek omrežja prizemnih oddajnikov.

Cene posameznih Telemachovih paketov se bodo v večini primerov zvišale za 2,5 evra z DDV-jem na mesec, razen paketov Total TV 1 in Total TV 2, pri katerih se bo cena zvišala za dva evra z DDV-jem.



S tem se je Telemach pridružil Telekomu Slovenije, T-2 in Simobilu, ki so storitve začeli dražiti, potem ko je medijska hiša PRO Plus sredi januarja svoja najbolj gledana programa Pop TV in Kanal A umaknila z omrežja prizemnih oddajnikov, prek katerega ju je bilo mogoče sprejemati brezplačno. Po 16. januarju je postala dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. IP-televizije in satelitske televizije.

PRO Plus si je ob tem od operaterjev izpogajal, da se porabniki ne bodo mogli sami odločiti, ali želijo imeti te programe, temveč so jih operaterji umestili kar v osnovno shemo, obenem pa morajo PRO Plusu plačevati nadomestilo za to. Operaterji naj namreč doslej ne bi bili pripravljeni plačevati nadomestil za ta programa, ker so ju gledalci lahko spremljali brezplačno prek anten. Temu so nato sledile omenjene podražitve.

PRO Plus: Trditve so neresnične

Javna agencija za varstvo konkurence je zaradi tega zoper podjetje PRO Plus že uvedla postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

V podjetju pa pravijo, da z agencijo korektno sodelujejo in pričakujejo hitro razrešitev postopka. "Osnova je bila anonimna prijava enega od operaterjev, ki distribuira naše programe. Razlogi za prijavo temeljijo delno na nerazumevanju relevantnih dejstev, zlasti pa na neresničnih trditvah prijavitelja. Oboje bomo v postopku tudi dokazali," so pojasnili.

A. Č.