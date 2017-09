Umar: Gospodarska rast bo 4,4-odstotna

Gospodarsko rast narekuje rast izvoza

21. september 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umar je zvišal napoved gospodarske rasti. Sloveniji za letos po novem napoveduje 4,4-odstotno realno rast BDP, kar je 0,8 odstotne točke več od spomladanske napovedi.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je zvišal napoved rasti tudi za leto 2018 s 3,2 na 3,9 odstotka ter tudi za leto 2019 za katerega napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,6 odstotne točke več, kot je napovedal spomladi.

Pozitivna gospodarska gibanja bo na eni strani narekovala krepka rast izvoza, ki naj bi se letos po lanski 6,4-odstotni rasti po navedbah Umarja okrepil za 8,8 odstotka, v 2018 in 2019 pa naj bi se rast umirila na 7,5 oz. 6,1 odstotka.

Rasla bo tudi domača poraba, pri čemer se bo rast zasebne porabe po lanskih 4,2 odstotka letos znižala na 3,3 odstotka, nato pa v prihodnjih dveh letih nadalje umirila na 3,0 oz. 2,3 odstotka. Državna poraba bo po lanski 2,5-odstotni rasti letos rasla za 1,1 odstotka, v prihodnjih dveh letih pa za 0,9 odstotka.

Zvišanje napovedi je bilo glede na gospodarska gibanja v prvem polletju pričakovano. BDP se je namreč v drugem četrtletju na letni ravni realno zvišal za 4,4 odstotka, v prvem trimesečju pa za 5,1 odstotka.

Umarjeva napoved je najbolj optimistična od vseh napovedi domačih in tujih organizacij. Nekatere od njih so svoje napovedi navzgor revidirale sredi leta, druge bodo to storile jeseni.

G. C.