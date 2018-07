Umrl je Sergio Marchionne, dolgoletni prvi mož Fiata

S položaja se je umaknil v soboto

25. julij 2018 ob 12:43

Zürich - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V bolnišnici v Zürichu je v 67. letu starosti umrl Sergio Marchionne, dolgoletni prvi mož italijansko-ameriškega proizvajalca avtomobilov Fiat Chrysler.

S položaja se je po 14 letih iz zdravstvenih razlogov poslovil v soboto. Trpel naj bi zaradi zapleta po operaciji rame, ki jo je imel prejšnji mesec. Čas in vzrok njegove smrti še nista znana, več italijanskih medijev pa je poročalo tudi, da so Marchionneja sprejeli v bolnišnico zaradi raka v zadnjem stadiju.

Novico o smrti je javnosti sporočila holdinška družba Elkann, ki je v lasti družine Agnelli, katere član je bil tudi ustanovitelj Fiata Giovanni Agnelli. "Zgodilo se je tisto, česar smo se bali. Sergio Marchionne, veliki mož in prijatelj, je umrl," je sporočil vodja skupine John Elkann, član družine Agnelli, ki obvladuje podjetje Fiat. Elkann se je poklonil Marchionnejevim vrednotam, kot so "človečnost, odgovornost in odprtost". "Moja družina mu bo vedno hvaležna za vse, kar je storil," je dodal.

Na čelu Fiata od leta 2004

Marchionne je na čelo Fiata prišel leta 2004 in ga rešil pred propadom. Pod njegovim vodstvom se je italijanski proizvajalec avtomobilov leta 2014 združil z ameriškim Chryslerjem, s čimer je skupina postala sedmi največji proizvajalec avtomobilov na svetu. Čeprav ni imel nikakršnih izkušenj v avtomobilizmu, saj je predtem opravljal vodstvene funkcije v različnih finančnih, industrijskih in nadzornih ustanovah, po izobrazbi pa je pravnik, je Fiatovo avtomobilsko dejavnost razmeroma hitro spravil iz težav in na pota dobička.

To je dosegel predvsem z zmanjševanjem in prestrukturiranjem vodstva ter s pospešenim uvajanjem novih modelov, med katerimi je bil tudi izjemno uspešni fiat 500, s katerim so uspešno obudili videz njegovega daljnega predhodnika. Leta 2009 je Fiat pod njegovim nadzorom prevzel tudi bankrotirano Chryslerjevo skupino in jo v naslednjih dveh letih spet spremenil v dobičkonosno podjetje. 1. avgusta 2014 sta se Fiat in Chrysler pod Marchionnejevim vodstvom združila v skupno podjetje Fiat Chrysler Automobiles, ki je 1. julija letos objavilo strateški načrt za delo v obdobju 2018–2022, ko naj bi sicer ukinili nekatere manj donosne modele in se posvetili razkošnejšim, med katerimi bo tudi precej novosti, povezanih z električnim pogonom. Iz vodstva podjetja naj bi se po prvotnih načrtih umaknil junija 2019.

Na začetku junija je Marchionne predstavil nov investicijski načrt koncerna, ki do leta 2022 predvideva investicije v vrednosti 45 milijard evrov. Od tedaj se ni več pojavil v javnosti, kar je izzvalo govorice o njegovem slabem zdravstvenem stanju.

Naslednika določili pred dnevi

Na čelu Fiata ga je v soboto nadomestil prvi mož proizvajalca vozil Jeep Mike Manley, Marchionnejeve obveznosti na čelu Ferrarija pa je prevzel Louis Carey Camilleri, izvršni direktor tobačnega velikana Philip Morris. Marchionne je bil tudi predsednik uprave proizvajalca tovornjakov in traktorjev CNH.

Menjava na vrhu družbe je močno zatresla tudi milansko borzo. Potem ko je nadzorni odbor podjetja v soboto zvečer na mesto prvega moža imenoval Manleyja, so delnice v ponedeljek izgubile več kot štiri odstotke.

A. P. J.