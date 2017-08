Unior bo turistično dejavnost prenesel na novo družbo Unitur

V družbi nameravajo turistično dejavnost prodati

23. avgust 2017 ob 16:30

Zreče - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Delničarji Uniorja so se kljub nasprotovanju zaposlenih odločili za ločitev turistične dejavnosti od matičnega podjetja. Turistično dejavnost bo tako izvajala nova družba Unitur, ki bo imela 6,5 milijona evrov osnovnega kapitala, uprava pa bo tako lažje prodala turistični del podjetja.

Unior z 2.100 zaposlenimi so delničarji danes razdelili na dva dela. Od osnovne dejavnosti, kovinske, so ločili turistično, torej Terme Zreče in Roglo. Na novo nastalo podjetje Unitour, v katerem bo delalo 320 ljudi, bo še vedno v lasti Uniorja. Direktor podjetja Darko Hrastnik je ob tem dejal, da se bodo delavcem, ki bodo premeščeni v Unitour, pri novem delodajalcu upoštevale vse pravice in obveznosti, tako da delavci menjave delodajalca ne bodo občutili.

Uprava družbe je že pred časom, ko se je podjetje znašlo v težavah, bankam dala zavezo, da bo prodala turistično dejavnost, ki še vedno posluje z izgubo, a do zdaj ni našla primernega kupca. "Ta pogodba o refinanciranju predvideva, da mora Unior, če dejavnosti turizma do 2020 ne bo prodal, bankam predčasno vrniti pet milijonov evrov kredita," je še poudaril Hrastnik.

Prezaposlitve že v letu 2010

Danes so razdružitvi nasprotovali predstavniki zaposlenih in upokojencev. Mirko Hirci iz Sindikata Skei je ob tem dejal, da so v letu 2010 že prezaposlovali delavce v kovinski industriji v turistično dejavnost, da bi se s tem rešila njihova delovna mesta.

Družba Unior je skoraj v polovični lasti države in je ena tistih družb, ki jih je vlada Alenke Bratušek uvrstila na seznam 15 podjetij, namenjenih za prodajo.

Matija Mastnak, Radio Slovenija