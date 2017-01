Uradno: Emonika južnoafriškemu skladu, začetek gradnje še letos

Projekt avtobusne in železniške postaje precej skromnejši od prvotnih načrtov

27. januar 2017 ob 10:03,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 10:05

Pri gradnji poslovno-trgovskega središča Emonika bo sodelovala družba Prime Kapital iz Bukarešte, za katero stojita ustanovitelja južnoafriškega sklada NEPI. Graditi nameravajo začeti še pred koncem leta.

Novi nosilci projekta napovedujejo, da bo imelo poslovno-trgovsko središče na zazidalnem območju okoli ljubljanske železniške postaje 59.000 kvadratnih metrov trgovskih površin in 21.500 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. Gradnja bo predvidoma potekala v sklopu obnove infrastrukture na tem območju, ki vključuje tudi prenovo železniške in izgradnjo nove avtobusne postaje ter obnovo druge komunalne infrastrukture.

Od trgovin do kinodvoran - in novih postaj

Prime Kapital, ki je v četrtek uradno potrdil, da je podpisal dogovor o nakupu projekta Emonika (vrednosti posla sicer ni razkril), meri na začetek gradnje pred koncem leta, ponudbe za najem prostorov v novem poslovno-trgovskem središču pa naj bi začeli sprejemati že v prvem letošnjem četrtletju. Novi vlagatelji v trgovski ponudbi obljubljajo kakovostne mednarodne in domače znamke, poleg tega pa tudi restavracije in razvedrilne vsebine, kot je multipleks kinodvoran. Obljubljajo posel za domače gradbince in druge koristi za osrednjeslovensko gospodarstvo.

V Prime Kapitalu so ob tem še poudarili, da so si projekt zagotovili s podporo Mestne občine Ljubljana in Slovenskih železnic (SŽ), ki sta bila ob Trigranitu ključna partnerja neuspelega poskusa javno-zasebnega partnerstva.

Po prvotnih načrtih bi moral biti projekt končan leta 2011

Trigranit je leta 2007 projekt Emonika zastavil zelo ambiciozno. V okviru javno-zasebnega partnerstva naj bi poleg nove železniške in avtobusne postaje zgradili še nakupovalni in zabaviščni center in stanovanjsko ter poslovno stolpnico. Po prvih načrtih naj bi bil javni del – Trigranit bi moral skladno s pogodbo zgraditi novo železniško in avtobusno postajo ter ju brezplačno prenesti na SŽ – zaključen že spomladi 2011, nato se je rok prestavil na konec leta 2012, nato na konec leta 2014.

Pošteno okleščen projekt

Za projekt v vrednosti 320 milijonov evrov so zaprosili za državno pomoč, ki pa je v želeni višini niso dobili. Zato so umaknili tudi vlogo za gradbeno dovoljenje, pri pridobivanju katerega so se sicer dogajali številni zapleti zaradi vlagateljskih pogojev in zahtev glede idejne zasnove.

Projekt avtobusne in železniške postaje je sicer glede na prvotne načrte v vrednosti okoli 70 milijonov evrov zdaj pošteno okleščen. Vrednost projekta naj bi po novem dosegla največ 20 milijonov evrov.

