Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Air France se je znašel v rdečih številkah. Foto: Reuters Dodaj v

Usoda družbe Air France zaradi stavk in sporov visi na nitki

V treh mesecih 118 milijonov evrov izgube

7. maj 2018 ob 14:08

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Zaposleni pri letalski družbi Air France bodo v torek znova stavkali. Nesoglasja okoli plač so bila tudi povod za odstop izvršnega direktorja krovne družbe Air France-KLM Jean-Marca Janaillaca.

V torek bo zaradi stavke odpovedan vsak peti let. To bo že 15. stavkovni dan od konca februarja. Pogoste stavke pilotov in drugega letalskega osebja so že globoko zarezale v bilance francosko-nizozemskega letalskega prevoznika - v prvem četrtletju so prekinitve dela koncern stale že 75 milijonov evrov. Med januarjem in marcem je Air France-KLM ustvaril izgubo pri poslovanju v vrednosti 118 milijonov evrov, potem ko je ta v enakem obdobju lani znašala 33 milijonov evrov. V celotnem letu utegnejo stavke v Franciji zmanjšati dobiček iz poslovanja za najmanj 300 milijonov evrov.

Zaradi nesoglasij s sindikati, ki so zavrnili ponujeni dogovor o zvišanju plač, je odstopil tudi prvi mož koncerna Janaillac. Vodstvo je tokrat ponudilo sedemodstotno zvišanje v štirih letih. Sindikati ocenjujejo, da je zvišanje preskromno po tistem, ko so bile plače v podjetju že v času prestrukturiranja v zadnjih letih zamrznjene. Letos zahtevajo 5,1-odstoten dvig plač.

V nedeljo je zaradi razmer francoski gospodarski minister Bruno Le Maire opozoril, da bi lahko prevoznik Air France "izginil". Francoska vlada ima v lasti dobrih 14 odstotkov koncerna Air France-KLM. "Pozivam vse, naj bodo odgovorni - posadko, zemeljsko osebje in pilote, ki zahtevajo neupravičen dvig plač. Preživetje Air Francea visi na nitki, podjetje bo izginilo, če ne bo sprejelo nujnih ukrepov za dvig konkurenčnosti," je dejal po poročanju BBC-ja.

A. P. J.