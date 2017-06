Ustanovitelj in prvi mož Uberja Kalanick odstopil

Težave podjetja tudi na Hrvaškem

21. junij 2017 ob 17:34

Ljubljana/Zagreb - MMC RTV SLO

Glavni izvršni direktor podjetja Uber Travis Kalanick je odstopil s položaja, so potrdili v omenjeni družbi. Medtem so v Zagrebu potekali protesti taksistov proti omenjenemu podjetju.

Kalanick je bil sicer pred tem zaradi slabega stanja v podjetju na dopustu za nedoločen čas, s čimer je želel pomiriti investitorje. Prav pet glavnih vlagateljev je zahtevalo njegov odhod, poročanje časnika New York Timesa povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V Uberju so odstop Kalanicka potrdili in zapisali, da gre za drzno potezo, s katero je potrdil svojo predanost podjetju. Dodali so še, da bo Kalanick ostal v upravnem odboru podjetja.

Podjetje se je sicer v zadnjih nekaj mesecih znašlo pod plazom številnih kritik. Težave so izbruhnile februarja, ko je nekdanja inženirka pri podjetju Susan Fowler v blogu objavila, da so jo leto dni, kolikor ji je uspelo tam vzdržati, nenehno spolno nadlegovali. Začel je njen šef - ko ga je prijavila kadrovski službi, je dobila odgovor, da ne bo kaznovan, ker je zelo učinkovit.

Podobnih pritožb drugih zaposlenih se je nabralo več kot 200, podjetju pa grozi tudi zvezna preiskava zaradi uporabe lažne različice aplikacije za prevoze, s katero naj bi zavedli preiskave o morebitnih kršitvah lokalnih zakonodaj.

Uber je sicer z leti zrasel v svetovno velesilo, ki spodnaša taksi podjetja po velikih in majhnih mestih. V San Franciscu, kjer ima sedež, je s 70 milijardami dolarjev ocenjene tržne vrednosti največje podjetje.

V Zagrebu protest taksistov

Približno 100 taksistov z raznih koncev Hrvaške je v jutranji konici oviralo promet na eni najbolj prometnih zagrebških ulic. S protestom so izrazili nezadovoljstvo nad poslovanjem Uberja na Hrvaškem. Uber namreč po njihovem mnenju ne more delovati v državi, dokler ne bo spoštoval tamkajšnje zakonodaje.

Predstavniki hrvaških taksistov so stopili tudi pred novinarje, da bi pojasnili svojo današnjo potezo. Ogorčeni so, ker ameriški ponudnik platforme za prevoze na Hrvaškem posluje približno dve leti, kljub temu da je tudi hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković lani povedal, da storitve na Hrvaškem ponuja ilegalno.

"Delajo na črno"

Taksisti ocenjujejo, da je Uber nelojalna konkurenca, ker vozniki, ki opravljajo prevoze z uporabo te platforme, "delajo na črno" in ne izpostavljajo računov za svoje storitve. Od pristojnih inštitucij zahtevajo prepoved Uberjeve aplikacije, dokler Uberjevi vozniki ne bodo izpolnili vseh pogojev za opravljanje storitev javnega prevoza potnikov, kot jih imajo ostali prijavljeni taksi prevozniki na Hrvaškem.

Protestniki so avtomobile parkirali na dveh izmed štirih voznih pasov Ulice grada Vukovarja, ki je ena izmed prometno najbolj obremenjenih mestnih ulic. Promet so ovirali na približno dveh kilometrih ceste, kar je upočasnilo promet, je sporočila zagrebška policija.

Zagrebškim taksistom so se pridružili kolegi iz nekaterih drugih hrvaških mest, kot sta Split in Dubrovnik, imajo pa tudi podporo hrvaške obrtno-podjetniške zbornice.

Plenković: Uber posluje protizakonito

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković se je na proteste hrvaških taksistov odzval na seji vlade in izpostavil, da je poslovanje Uberja na Hrvaškem v nasprotju s hrvaškimi zakoni.

Povedal je, da so pristojne inšpekcije opravile več kot 170 nadzorov nad vozniki Uberja in njihovimi vozili zaradi ugotavljanja legalnosti njihovih storitev. Ob tem so izrekli za 5,2 milijonov kun kazni (702.000 evrov) in so zaplenili 11 avtomobilov, je povedal Plenković.

Poudaril je, da ministrstvi za promet in gospodarstvo ter osrednji državni urad za razvoj digitalne družbe analizirajo stanje glede Uberja ter bodo v "doglednem času" predlagali ustrezne spremembe in dopolnila obstoječih zakonov, da bi s hrvaškimi predpisi bolj natančno uredili celotno področje.

Pričakuje, da bodo državni sekretarji, ki se pogovarjajo s protestniki, prišli do dogovora o končanju protestov.

Obenem je izpostavil, da se lahko vsi tisti, ki menijo, da se z uporabo aplikacije Uber kršijo njihove pravice, pritožijo pristojnim inštitucijam.

Današnji protest proti Uberju na Hrvaškem ni prvi, bili so že tudi številni fizični in verbalni napadi na Uberjeve voznike.

Hrvaške pristojne inšpekcije slednje sicer redno kaznujejo zaradi različnih prekrškov, ki izhajajo iz neurejenega statusa na trgu, a ameriško podjetje uspešno širi svoje poslovanje v sosednji državi, posebej ob obali. Za naslednji teden so napovedali začetek delovanja aplikacije za morski prevoz UberBoat, kar bo tudi svetovna premiera njihove nove aplikacije.

Na Hrvaškem naj bi do jeseni pripravili zakonske spremembe z namenom, da bi dodatno liberalizirali trg javnega cestnega prevoza.

Al. Ma.