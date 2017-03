Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaradi stavke do zdaj večjih zapletov ni bilo, so sporočili iz Adrie Airways. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Adrii Airways bodo zaostrili stavko

Zmanjševanje pravic pilotom

30. marec 2017 ob 14:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Piloti Adrie Airways bodo stavko zaostrili. Določili so tudi nove stavkovne dni v prihodnjih mesecih. Sindikat se je tako odločil po odzivu delodajalca, ki ni privolil v zahteve in velik del poletov nadomestil s partnerskimi prevozniki.

Upravni odbor Sindikata prometnih pilotov Slovenije je odločil, da bodo piloti stavkali 12. aprila od 5.30 do 14. aprila do 23.59, od 3. maja od 5.30 do 5. maja do 23.59 in od 6. junija od 6. ure do 8. junija do 23.59, je sporočil predsednik sindikata Marjan Majcen.

Piloti so prejšnji teden dva dneva stavkali, ker se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe sindikat pilotov in družba še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, so zatrjevali v sindikatu pilotov.

Skladno s tem zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic ter obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba.

Al. Ma.