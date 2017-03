V Adrii Airways stavka, spremembe pri poletih, ne pa odpovedi

Stavka bo trajala več dni

22. marec 2017 ob 08:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Piloti Adrie Airways bodo danes in v četrtek med 6. in 22. uro stavkali. Zaradi stavke bo prišlo do sprememb pri številnih poletih, medtem ko odpovedi letov vsaj prvi dan v Adrii ne načrtujejo.

V Adrii Airways si prizadevajo za čim manj sprememb voznega reda ter zagotovitev prevoza vsem potnikom, vseeno pa potnike pozivajo, naj redno spremljajo aktualne potovalne informacije, ki jih družba objavlja na svoji spletni strani. Za danes so predvideni spremenjeni urniki letenja, za četrtek pa so nekatere lete že odpovedali.

Zmanjševanje pravic zaposlenim

Do stavke v Adrii prihaja, potem ko se je s koncem februarja iztekla zadnja veljavna kolektivna pogodba o plačah in pogojih dela pilotov v Adrii. Nove kolektivne pogodbe Sindikat prometnih pilotov Slovenije in družba še nista sklenila, zaradi tega pa so se po 1. marcu pri delodajalcu začele zniževati pravice in pogoji dela pilotov, so zapisali v sindikatu.

Tako zahtevajo, naj Adria svojim pilotom do sklenitve novega dogovora zagotovi višino in obseg pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih je določala zadnja kolektivna pogodba. Sindikat je sicer stavke pilotov Adrie Airways napovedal tudi za 27. in 28. aprila ter 25. in 26. maja.

Sindikat prometnih pilotov bo več informacij podal na današnji novinarski konferenci ob 13. uri na Brniku.

Al. Ma.