V Cimosu naj bi nameravali odpustiti 147 delavcev

15. november 2017 ob 10:02

V slovenskem delu Cimosa naj bi bilo na podlagi programa presežnih delavcev odveč 147 ljudi. Najbolj na udaru naj bi bili zaposleni v tovarni v Senožečah, odpuščali pa naj bi tudi režijske delavce.

Nedolgo po prevzemu Cimosa so se s strani sklada Palladio Finanziaria letos spomladi v proizvodnem obratu v Senožečah začela odpuščanja po mehki metodi. V času poletnih dopustov je ta proizvodni obrat zapustilo več deset delavcev, nekaj tudi na lastno pobudo, je poročal časopis Dnevnik.

Pod vodstvom novega predsednika Cimosove uprave Gina Bertija pa so v koprski družbi pripravili program presežnih delavcev. Za zdaj naj bi jih bilo preveč 147, najbolj pa naj bi bili na udaru zaposleni v Senožečah, kjer poteka mehanska obdelava raznih delov za avtomobilsko industrijo, ki jih v drugih tovarnah izdeluje Cimos, sklicujoč se na neuradne vire piše časnik. Del proizvodnje iz Senožeč bi Cimos utegnil preseliti na Hrvaško.

Na udaru tudi Vuzenica, Maribor in Koper

Odpuščanja pa so po navedbah Dnevnika predvidena še na treh preostalih proizvodnih lokacijah v Sloveniji: v Vuzenici, Mariboru in Kopru. Novoustanovljeno družbo Cimos Kinematika, kamor je bilo premeščenih okoli 200 delavcev, namerava Cimos prodati, od teh delavcev pa naj bi jih bilo odveč približno 10 odstotkov. Zniževanje delovne sile je predvideno med režijskimi delavci oz. v centralnih in podpornih službah v Kopru. Iz vrst t.i. belih ovratnikov namerava Cimos odpustiti 25 delavcev.

Preden bo Cimos začel odpuščati zaposlene, se bo moral s sindikati dogovoriti o kriterijih odpuščanja. Tako naj bi v Senožečah sestanek s sindikatom in svetom delavcem po informacijah časnika predviden v začetku decembra.

Na podlagi dogovora z novim lastnikom, ki je bil sklenjen še pred prevzemom Cimosa, bodo vsi odpuščeni delavci prejeli odpravnino, ki bo 15 odstotkov višja od zakonsko določene. Po neuradnih podatkih naj bi bilo v Skupini Cimos sicer zaposlenih še okoli 3400 delavcev, od tega v Sloveniji približno 1500.

