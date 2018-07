V Dalmaciji težko pričakovana gradnja Pelješkega mostu

Oblasti v BiH-u napovedujejo tožbe

30. julij 2018 ob 11:29

Split,Sarajevo - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na jugu Hrvaške se danes začenja dolgo pričakovana gradnja pelješkega mostu, vrednega kar 420 milijonov evrov. Zgrajen naj bi bil v treh letih.

Most bo imel štiri prometne pasove, dolg bo 2,4 kilometra in visok 55 metrov.

Projekt je v rokah kitajskega konzorcija China Road and Bridge Corporation, gradilo pa ga bo okoli 400 ljudi, od tega jih 300 prihaja iz Kitajske.

Podjetje ima sicer trenutno velike težave pri iskanju preostale delovne sile – najbolj primanjkuje inženirjev, ki bi morali živeti v bližini gradbišča.

Domačini v naselju Komarna so napolnili vse apartmaje, načelnik občine Slivno Smiljan Mustapić pa pojasnjuje, da so kitajski izvajalci prosili za posebno delavsko naselje.

Najprej bodo podrli dva stebra iz prejšnjih poskusov gradnje, prvi deli novega mostu pa naj bi se pojavili na površini čez približno deset mesecev.

BiH grozi s tožbo

Projektu pa nasprotujejo oblasti v Bosni in Hercegovini, ki menijo, da bo most oviral plovbo velikih ladij do Neuma.

"Če bo Hrvaška enostransko začela gradnjo mostu, preden bomo rešili odprto mejno vprašanje, bo to resno ogrozilo medsosedske odnose," opozarja Adil Osmanović, minister za civilne zadeve BiH-a.

V Sarajevu naj bi tako že pripravljali tožbi zoper Hrvaško pred mednarodnimi sodišči.

Most, katerega gradnjo s kar 85 odstotki podpira EU iz kohezijskih skladov, naj bi zgradili do leta 2021.

K. S., Tanja Borčić Bernard