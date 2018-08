V družbi Akrapovič bodo bilančni dobiček preusmerili v "bolj predvidljivo okolje"

V družbi razmišljajo o nakupu delnic ali drugih podjetij

30. avgust 2018 ob 15:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Akrapovič namerava izplačati celoten zadržani bilančni dobiček v višini dobrih 32 milijonov evrov. Ob tem so v družbi navedli, da so se za ukrep odločili zaradi negotovosti glede prihodnje davčne obravnave dobička.

Bilančni dobiček bodo tako namenili izplačilu dividend in, kot so zapisali v sporočilu za javnost, naložbam v predvidljivejše poslovno okolje. Razlog za tako odločitev naj bi bil samozaščitni ukrep, ki pa ne pomeni selitve proizvodnje v tujino. Igor Akrapovič, predsednik upravnega odbora družbe, je ob tem dejal, da bodo "zaslužen denar plasirali drugam".

Gospodarstveniki so, tako Akrapovič, hodili na sestanke, "razlagali, opozarjali in dajali nasvete", kljub temu pa po njegovi oceni položaj eskalira v negativno smer. Akrapovič je ob tem še dodal, da bodo sedaj manj govorili in ukrepali v smeri zaščite svojega premoženja. Zadržani dobički, ki so bili po navedbah Akrapoviča namenjeni za investicije, bodo sedaj verjetno namenjeni naložbam v delnice ali druga podjetja. Denar bodo tako "plasirali nekam, kjer je bolj predvidljivo". Akrapovič je ob tem še dodal, da je težko poslovati v državi, kjer "se pogoji lahko vsako leto obrnejo za sto odstotkov".

V družbi Akrapovič so se z omenjenim sklepom odzvali na vladno koalicijsko pogodbo, ki predvideva pribitek na vsa nakazila v davčne oaze, osebne prihodke iz rent in kapitala pa naj bi vključili v osnovo za odmero dohodnine. Do tega je bil že prejšnji teden kritičen tudi direktor družbe Pipistrel Ivo Boscarol, ki je javno tudi omenjal možnost selitve v drugo poslovno okolje.

L. L.