V družbi Štore Steel bodo stavkali

Stavko organizira Konfederacija slovenskih sindikatov

24. maj 2018 ob 11:19

Zarad "nepripravljenosti vodstva podjetja za socialni dialog" bo v podjetju Štore Steel v petek dveurna opozorilna stavka. Ta bo ekonomsko-interesne narave.

Stavkovni odbor bo v petek na novinarski konferenci v Celju predstavil stavkovne zahteve in predviden potek opozorilne stavke z nadaljevanjem oz. stopnjevanjem. Stavko so napovedali za med 13. in 15. uro.

Po navedbah sindikata so zbrali podpise podpore stavki večine zaposlenih v obratu jeklarna, oblikovali stavkovni odbor in v skladu z zakonskim rokom napovedali stavko.

