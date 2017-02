V Hočah storili zadnji korak za Magnin ličarski obrat

Kmetijska zemljišča bodo nadomestili s posekom gozda

21. februar 2017 ob 07:27

Hoče - Slivnica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zadnje dejanje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica v zadevi Magna je storjeno: svetniki so namreč soglasno in le v nekaj minutah potrdili občinski prostorski načrt.

Občinski prostorski načrt, ki so ga sprejeli, v občini Hoče - Slivnica vzpostavlja 94 hektarjev veliko proizvodno cono. V njej bi naj že junija oz. julija, takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, začel rasti Magnin ličarski obrat, ki naj bi zaposlil 400 ljudi. Župan Marko Soršak je pojasnil, da je "OPN pogoj, da stateški investitor poda prijavo na vlado in da gre potem za strateško investicijo".

Sicer pa je občina s sprejetjem OPN-ja izgubila približno 77 hektarjev kmetijskih zemljišč, ki pa jih bo, kot to veleva zakon, nadomestila - in to s posekom gozda na območju Rogoze. Ob tem pa še vedno obstaja odprto vprašanje lastništva zemljišč. "Upam, da se še da stopiti naproti in posiskati takšne rešitve, ki ne bodo za njih nesprejemljive," pravi župan.

Skrajni rok za dogovor je konec marca. Po tem lahko sledijo tudi razlastitve, a vsi upajo, da te ne bodo potrebne, saj lahko te privedejo tudi do ustavne presoje, kar pa lahko celoten projekt ogrozi.

Okoljski vplivi zanemarljivi

Veliko pomislekov pa se pojavlja tudi glede okoljskih vplivov predvidene lakirnice. Kot zagotavlja pripravljavec prostorskega načrta Rajko Sterguljc, pa naj bi bili ti zanemarljivi oz. celo manjši od tistih, ki jih povzroča kmetijstvo: "Dejstvo je, da so vse analize in vsi tehnološki projekti pokazali, da je to izredno varna dejavnost - že sama lakirnica zagotavlja dvojno in trojno stopnjo varovanja, na zahtevo države pa smo uvedli še dva dodatna varnostna ukrepa."

Da v Magni s svojim projektom mislijo zelo resno, pa nakazuje tudi to, da so že začeli iskati prve delavce.

T. K. B., Aleks Horvat (Radio Slovenija)