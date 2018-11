V Luki Koper odpirajo vrata agencijskim delavcem in obljubljajo varovalke pred zlorabami

Tristebrno reševanje problematike IPS se nadaljuje

14. november 2018 ob 21:43

V Luki Koper so objavili razpis za izbor agencij za posredovanje delavevc, preko katerega bodo v prihodnjem letu najeli 346 agencijskih delavcev. Obenem obljubljajo tudi varovalke, ki naj bi delavce obvarovale pred zlorabami in kršitvami pravic delavec, ki so jih izvajala podjetja IPS oziroma "luške gazde."

Objava razpisa je del tristebrnega reševanja problematike IPS, po katerem bodo del delavcev, ki so do sedaj delo v Luki Koper opravljali preko ti. "luških gazd" neposredno zaposlili v Luki Koper, del delavcev bo v Luki delalo preko agencij, tretji steber pa predstavlja oddajanje celotne storitve v izvajanje zunanjemu izvajalcu.

V Luki Koper preko agencij iščejo 346 delavcev za pet delovnih mest, in sicer za delovodje, kontrolorje, voznike tovornih vozil, viličariste in luške transportne delavce. Razpis so razdelili na deset sklopov, pri čemer se bo lahko vsaka agencija prijavila na največ tri sklope. To pomeni, da bo razpis zajel vsaj štiri različne agencije.

Varovalke pred zlorabami

Za prijavo na razpis bo treba izkazati posedovanje licence za posredovanje kadrov, izbor agencij pa bo temeljil na štirih merilih - poleg cene še bonitetni oceni, kadrovski usposobljenosti in referencah. Kot je ocenil predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, "so po našem mnenju kar velike varovalke glede zaposlencev teh agencij, tako da ne bi prihajalo do kakršnihkoli malverzacij oz. nepravilnosti". Ocena stroškov oz. obseg naročila je 13,6 milijona evrov, izbor agencij pa bo veljal eno leto, nakar bodo postopek ponovili. Predvideni sta tudi bančni garanciji, in sicer za dobro izvedbo del v višini 50.000 evrov ter za resnost ponudbe v višini 10.000 evrov.

Pogodbe bodo vsebovale tudi socialno klavzulo, ki predvideva prekinitev pogodbe ob pravnomočni ugotovitvi kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ali če pristojni organ ugotovi najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, zaposlovanjem na črno, ter mu je bila izrečena pravnomočna globa za prekršek. Vodja delovne skupine za pripravo razpisa Branko Vodopija pa je navedel, da bo Luka vodila evidenco prisotnosti delavcev in podatke poslala agencijam, te pa bodo nato obračunale plačo in Luki poslale račun.

Slovo luških gazd, ali zgolj legalizacija?

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da drugi steber pozdravljajo, da pa spremembe ne smejo iti na škodo trenutno zaposlenih. "Naj poudarim, da bodo zaposleni v agenciji delali pod enakimi pogoji za enako plačilo kot zaposleni v Luki Koper, torej bodo imeli vse pravice enake," je dodal. V kratkem bo Luka Koper sicer objavila tudi razpise za t.i. tretji steber modela zaposlovanja, torej zunanje pogodbene izvajalce.

S tem naj bi se zaključil dve desetletji trajajoči poslovni sistem IPS, kjer je v povprečju več kot 700 delavcev dnevno delo v Luki opravljalo preko podjetij IPS oziroma "luških gazd." Sestavni del tega poslovnega modela pa je bil, kot smo na MMC večkrat že poročali, nepredvidljiv delovnik, prekomerne nadure in del izplačila preko dodatkov ali celo "na roko." Nekatera podjejta IPS pa bodo najverjetneje svojo dejavnost v Luki Kope, tokrat v zakoniti obliki, nadaljevala, saj so določena podjetja IPS so že pred časom podala vlogo s katero lahko zagotavljajo delo uporabniku oziroma opravljajo dejavnost agencije za posredovanje delavcev.

