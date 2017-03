Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z izdelavo nadomestnih delov se lahko podaljša življenje starih elektrarn. Foto: Goran Rovan Rotor, ki so ga natisnili za NEK. Foto: Siemens Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V NEK-u uporabili prvi natisnjeni del za jedrsko elektrarno

Dela izvirnega proizvajalca ni več mogoče dobiti

9. marec 2017 ob 15:24

Ljubljana/Krško - MMC RTV SLO

Iz Siemensa so sporočili, da so krški nuklearki dostavili kovinski rotor za črpalko za požarno varnost, ki ga zaradi starosti ne izdelujejo več, zato so ga izdelali s pomočjo 3D-tiskalnika.



Po besedah podjetja gre za industrijski preboj, kajti ta nadomestni del pomeni prvo uspešno komercialno namestitev in varno delovanje natisnjenega dela v jedrski elektrarni.



Nadomestni del, proizveden za Nuklearno elektrarno Krško (NEK), je kovinski rotor premera 108 mm za črpalko za požarno varnost. Vodna črpalka zagotavlja pritisk za sistem požarne varnosti v NEK-u. Izvirni rotor je deloval 36 let, njegov proizvajalec pa ne posluje več. Z obratnim inženiringom je Siemensova slovenska ekipa najprej ustvarila digitalni dvojček rotorja, ki ga je nato poslala v Siemensovo tovarno v Finspång na Švedsko, kjer so ga natisnili.

"Starejši deli so posebej primerni za to novo tehnologijo, saj je dele in njihove izvirne načrte skorajda nemogoče pridobiti. Nova tehnologija tako omogoča starejšim delujočim elektrarnam, da še naprej delujejo in dosegajo ali celo presegajo pričakovano življenjsko dobo," so zapisali v podjetju.

Siemens in NEK načrtujeta nadaljevanje raziskav in razvoja na tem področju ter razmišljata o napredku na področju zasnove delov, ki jih je najtežje proizvesti s pomočjo klasičnih proizvodnih tehnik, kot so lahke strukture z izboljšanim hlajenjem, so še zapisali.

A. Č.