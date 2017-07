V Nemčiji zaradi domnevnega goljufanja testov odpoklicali tudi 7.500 Porschejevih vozil

Vpleteni BMW, Audi, Volkswagen, Porsche in Daimler

27. julij 2017 ob 20:37,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 20:41

Frankfurt - MMC RTV SLO/Reuters

Nemški minister za promet Alexander Dobringt je najavil odpoklic vseh vozil porsche cayenne s trilitrskimi dizelskimi motorji. V ZDA so medtem na posodobitev poklicali več kot 300.000 volkswagnov.

Minister Dobrindt je preklical certifikate za vozila, ki jim bodo morali posodobiti programsko opremo, saj je bila prilagojena za goljufanje na testih emisij. Tako bodo s cest odpoklicali 7.500 cayennov v Nemčiji, po Evropi pa naj bi bilo še 22.000 takšnih vozil. Po besedah ministra bo stroške posodobitve nosil proizvajalec.

"Tudi če je v teh avtomobilih delujoč sistem čiščenja izpuhov, je programska oprema nezakonita, posledično avtomobili ne dosegajo zakonitih standardov in morajo biti posodobljeni," je povedal Dobrindt. Porsche je v izjavi zapisal, da so odkrili nepravilnosti pri računalniškem programu upravljanja motorja in se strinjajo z odpoklicem vozil.

Popravilo volkswagnov v ZDA

V ZDA je Ameriška agencija za zaščito okolja Volkswagnu odobrila popravilo 326.000 dizelskih avtomobilov, ki jim bodo prav tako posodobili računalniško opremo ter zamenjali katalizatorje, kar bo sicer nekoliko dvignilo povprečno porabo vozila.

Marca je Volkswagen tožilstvu priznal, da so uporabili računalniško opremo, ki je vozilom omogočila 40 krat višji izpust škodljivih emisij od dovoljenega. Volkswagen je v izjavi zapisal, da zadovoljni z vpoklicem na posodobitev ter strankam zagotavljajo, da posegi ne bodo vplivali na življenjsko dobo vozil.

Kartelno dogovarjanje nemških proizvajalcev

Nemški proizvajalci avtomobilov Volkswagen, Audi, Porsche, BMW in Daimler naj bi se od 90. let prejšnjega stoletja kartelno dogovarjali o razvoju avtomobilov, tehničnih rešitvah in izpustih ter tako oškodovali kupce in dobavitelje.

Obtožbe že preiskujejo nemški nadzorni organi, preiskavo bo prav tako začela tudi Evropska komisija. Preiskovalci bodo ugotavljali, ali so proizvajalci avtomobilov v dogovorih glede cen avtomobilskih komponent delovali protizakonito.

Volkswagen je obtožbe o sodelovanju priznal že julija lani. "Daimler, BMW, Volkswagen, Audi in Porsche so se dogovarjali glede razvoja svojih vozil, cen, dobaviteljev ter trgov več let, vsaj od začetka devetdesetih let do danes," so zapisali v takratni izjavi, poroča Spiegel.

Več kot tisoč sestankov

V zadnjih petih letih naj bi pet proizvajalcev sodelovalo znotraj 60 delovnih skupin. Sešli naj bi se več kot tisočkrat. Razvojne skupine za usklajevanje so bile razdeljene po področjih: karoserija, šasija, elektronika in celotno vozilo.

Rezultat dogovarjanja je denimo hitrost, do katere se lahko odpre pomična streha ali velikost posode za dodatek h gorivu AdBlue.

Direktorji: "Konkurenca dobrodošla za razvoj"

Audi, BMW in Mercedes skupno obvladujejo kar 80 odstotkov svetovnega trga avtomobilov najvišjega razreda. Direktorji vseh znamk so večkrat poudarjali, da je konkurenca in tekmovalnost med njimi dobrodošla za nadaljnji razvoj. Te trditve so ob nedavnih razkritjih postavljene pod velik vprašaj, poroča Spiegel.

Tehnologija vbrizgavanja AdBluja po potrebi

Zadnja razkritja tudi razkrivajo novo dimenzijo Volkswagnove dizelske afere iz leta 2015, v kateri je proizvajalec priznal goljufanje na testih emisij. Zaradi novih določil o varovanju okolja so pristojne komisije namreč znižale dovoljeno raven nevarnih izpustov. Nemški proizvajalci, ki se osredotočajo na proizvodnjo avtomobilov z dizelskimi motorji, so se ob novih regulacijah odločili za uporabo tekočine AdBlue, ki dušikov oksid razstavi na neškodljiva elementa dušik in vodo. Spiegel poroča, da pet proizvajalcev ni želelo na račun prostora za zvočne sisteme povečati posode za AdBlue, kar bi bilo nujno za dosego novih standardov, temveč je raje razvilo tehnologijo, ki je AdBlue gorivu vbrizgavala le takrat, ko je zaznala, da je avtomobil na testiranju.

Čakajoč morebitne sodbe

Če bo zgodba dobila sodni epilog, petim nemškim proizvajalcem grozijo astronomske kazni. Evropska komisija je leta 2016 proizvajalcu tovornih vozil naložila 2,9 milijarde evrov kazni zaradi skrivnega dogovarjanja o cenah.

J. R.