V petih letih osem odstotkov delovno aktivnih več. Večina v zasebnem sektorju.

Podatki statističnega urada za leto 2017

5. junij 2018 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji 856.200 delovno aktivnih ljudi, kar je osem odstotkov več kot konec leta 2012. Rast gre v veliki meri pripisati zvišanju upokojitvene meje.

Delovno aktivno prebivalstvo Slovenije se je ob koncu leta 2017 razdelilo na 89,4 odstotka zaposlenih in 10,6 odstotka samozaposlenih, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Večina dela za pravne osebe, kar 93,5 odstotka, preostanek za fizične osebe.

Manj samozaposlenih

Število delovno aktivnih je bilo za 3,8 odstotka višje kot konec leta 2016. Število samozaposlenih je bilo za 2,1 odstotka nižje kot pred petimi leti, število zaposlenih pa je bilo za 9,3 odstotka višje.

Med delovno aktivnimi številčno stalno prevladujejo moški. Konec lanskega leta je bilo številčno razmerje med delovno aktivnimi moškimi in ženskami 54,6 proti 45,4 odstotka. Delež moških se je v zadnjih petih letih zmanjšal za 0,3 odstotne točke, delež žensk pa se je za prav toliko povečal.

Povprečna starost delovno aktivnih ljudi se v zadnjih letih zvišuje. Konec lanskega leta je bila 42,5 leta, konec leta 2012 pa 41,4 leta. Delovno aktivne ženske so bile konec lanskega leta v povprečju stare 42,9 leta, moški pa 42,2 leta.

Po izobrazbi

Izobrazbena sestava delovno aktivnih žensk je nekoliko boljša od izobrazbene sestave delovno aktivnih moških, saj je delež višje- oz. visokošolsko izobraženih med ženskami precej višji kot med moškimi. Konec leta 2017 je imelo namreč tako izobrazbo 44,6 odstotka vseh delovno aktivnih žensk in 25,9 odstotka vseh delovno aktivnih moških.

Nekaj več kot 72 odstotkov delovno aktivnih ljudi je bilo konec lanskega leta zaposlenih v zasebnem sektorju, slabih 28 odstotkov pa v javnem sektorju. V okviru javnega sektorja je bilo v sektorju država zaposlenih malo manj kot 20 odstotkov vseh delovno aktivnih ljudi.

Po poklicih

Med delovno aktivnimi moškimi je bilo največ voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev (5,3 odstotka), delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (2,9 odstotka) ter komercialnih zastopnikov za prodajo in podobne dejavnosti (2,7 odstotka). Med delovno aktivnimi ženskami pa so prevladovale prodajalke (6,9 odstotka), čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (4,3 odstotka) ter tajnice (4,2 odstotka).

Delo invalidov

Med invalidi v Sloveniji je bilo konec leta 2017 delovno aktivnih 33.290, kar je 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej in 11,6 odstotka več kot pred petimi leti. Žensk je bilo 50,3 odstotka, moških pa 49,7 odstotka.

Pretežni del invalidnih moških je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (40 odstotkov), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (11 odstotkov) in gradbeništvo (osem odstotkov). Invalidne ženske so v največjem obsegu zaposlovale predelovalne dejavnosti (25,9 odstotka), zdravstvo in socialno varstvo (20,5 odstotka), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (10,6 odstotka) ter izobraževanje (10,3 odstotka).

V zadnjih petih letih se je izraziteje spremenila izobrazbena sestava zaposlenih invalidnih oseb. Število invalidnih žensk z višje- oz. visokošolsko izobrazbo se je v zasebnem sektorju povečalo za 72,8 odstotka, število invalidnih moških s tako izobrazbo pa za 56,6 odstotka.

Al. Ma.